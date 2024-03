Prende forma il nuovo sindacato di Fipe Confcommercio

Prende forma il nuovo sindacato Fipe Confcommercio provincia di Massa Carrara. Nella sede Confcommercio di Massa si è riunito il neonato consiglio direttivo che, alla presenza del presidente provinciale dell’associazione Bruno Ciuffi, della direttrice Sara Giovannini e dei funzionari Nicola D’Olivo e Martina Carnicelli, ha proceduto alla nomina del presidente del rinnovato sindacato che rappresenta il settore dei pubblici esercizi. La scelta è ricaduta all’unanimità su Francesco Tonarelli, titolare della trattoria Baria Delia di Marina di Massa. Con lui completano il direttivo lo stesso Bruno Ciuffi, Umberto Frola, Monia Alberti, Matteo Veroni, Giacomo Timbro, Alberto Pellegrini, Alessio Antonpaoli e Fabrizio Bertelli. A Timbro è stato assegnato l’incarico di nuovo referente di Confcommercio per Carrara. Tonarelli e il Consiglio torneranno a riunirsi a breve, per definire i primi punti programmatici del mandato, che avrà una durata di 4 anni. "Iniziamo un percorso – afferma il neo presidente – con grande entusiasmo e la voglia di metterci in gioco a servizio dei nostri colleghi. Le sfide che ci attendono sono molte: in primo luogo quella di dare nuovo slancio al sindacato Fipe sotto tutti i punti di vista, consapevoli del fatto che il settore dei pubblici esercizi necessiti oggi più che mai di pieno sostegno. Intendo dire dal punto di vista sindacale, nel dialogo con le varie amministrazioni del territorio, ma anche nella formazione e nella ricerca di personale".