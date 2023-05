Premio sulla Shoah La gioia della V C

Nuove gioie per i bimbi aullesi, dopo la stretta di mano a Sergio Mattarella. Sono quelli della classe 5 C della scuola primaria tempo pieno, che hanno vinto il concorso ‘I giovani ricordano la Shoah’. A Palazzo Ducale a Massa, sono stati premiati con una pergamena dal presidente della Provincia, Gianni Lorenzetti, per le ‘Farfalle’, un libro, un pannello e un modello tridimensionale, curati e di forte impatto, da cui si libra nell’aria la speranza per un futuro di libertà. La cerimonia si è svolta davanti al prefetto Guido Aprea. La classe era accompagnata dalla prof. Enrica Ravioli e dalla referente, la docente Nadia Cutaia. Per il Comune c’era Katia Tomè.