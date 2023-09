Premio Sandomenichino Arte e musica protagonisti Sul palco Vergassola e Pini

Tutto è pronto per la cerimonia di premiazione della 64^ edizione del Premio letterario ’Sandomenichino’ di Marina di Massa, in programma domani con inizio alle 17 sulla terrazza del locale ’VistaMare’ a Marina di Massa. Sul palco, per il prestigioso premio alla carriera, salirà Dario Vergassola, comico, cabarettista, cantautore, umorista, scrittore e attore italiano.

E sarà assegnato anche il Premio alla cultura alla giornalista direttrice del gruppo Monrif, Agnese Pini, che sta raccogliendo successi per il suo libro “Un autunno d’agosto“. Quest’anno, è il caso di dire, si celebra un Sandomenichino davvero da record con oltre 900 tra poeti e scrittori che hanno aderito a questa fortunata edizione, provenienti da tutta Italia. Soddisfatto il presidente Giacomo Bugliani: "Ci attende un’edizione del Sandomenichino davvero ricca e di alta qualità. Accanto agli scrittori e poeti che saranno premiati, la cerimonia si arricchirà della presenza di due figure importanti come Dario Vergassola e Agnese Pini. Avremo, inoltre, con noi i Kinnara, per un concertotributo a Fabrizio De Andrè. Ottimi risultati e grande entusiasmo per il premio letterario la cui giuria è presieduta da Alessandro Quasimodo, figlio del Nobel Salvatore. Vediamo i vincitori assoluti delle sei sezioni in cui si articola il premio. Poesia singola edita o inedita: 1° classificato Stefano Peressini; 2° Danilo Francescano; 3ª Alessandra Carnovale; 4° Ezio Solvesi; 5° Pietro Catalano. Libro edito di poesia: 1° classificato Alfredo Panetta; 2° Evaristo Seghetta Andreoli; 3° Raffaele Floris; 4ª Ornella Fiorini e Daniela Raimondi; 5° Carmelo Consoli. Narrativa inedita: 1ª classificata Cristina Maria Lora; 2° Paolo Ricci; 3° Domenico Cua. Narrativa edita: 1ª classificato Simonetta Tassinari, 2° Antonio Luna, 3ª Linda Lercari, 4ª Mietta Timi, 5° Massimo Simonini, 6° Marcello Loprencipe, 7° Daniel Albizzati, 8° Giuseppe Bomboi, 9ª Simona Bertocchi, 10° Claudio Rolando. Opera teatrale inedita o edita: 1ª classificata Maria Pia Battaglia; 2° Gregorio Grasselli, 3ª Claudia Palombi. Letteratura per ragazzi, Premio Pinocchio: 1° classificato Angelo Coccaro, 2ª Claudia Desogus, 3ª Nicoletta Romanelli.

A. M. Fru.