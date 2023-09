Premio Panathlon, Sport, Cultura e Comunicazione a Carrara

CARRARA

Giorni di intensa attività per il Panathlon Club di Carrara e Massa, impegnato tra sport e cultura. Nella sala di rappresentanza della Accademia di Belle Arti si è tenuta la cerimonia per la consegna del tradizionale ’Premio Panathlon Comunicazione e Cultura Sportiva’, giunto alla 19esima edizione e che quest’anno è andato al giornalista di La Repubblic Massimo Calandri, autore del libro ’Non ti puoi fidare di gente così’ (edito da Mondadori) vincitore del premio Bancarella Sport e del premio Panatlhon International distretto Italia 2023. Presentato dal giornalista e scrittore Mauro Boccaccio, il libro è il racconto della nazionale italiana di rugby che nel 1973, in pieno regime di apartheid, partecipò, non senza un aspro ed acceso dibattito interno alla federazione italiana, a una tournee in Rodhesia e Sudafrica. "Quella italiana fu l’unica nazionale ad accettare l’invito. Ovviamente si trattava di una sfida impari dal punto di vista sportivo, ma ha rappresentato il pretesto per l’affermazione di principi universali di uguaglianza e fratellanza, contro ogni discriminazione" hanno detto i relatori.

Presenti anche gli ex azzurri Andrea Selvaggio e Dennis Dallan (vincitore di sette campionati italiani, tre coppe Italia e un campionato francese) che a quella tournee parteciparono. Il libro è stato premiato dal Panathlon perché in linea con i principi etici professati da sempre dal sodalizio. "I valori educativi del rugby dovrebbero essere portati nelle scuole – ha detto il past president Paolo Dazzi che si attiverà con Panathlon, federazione nazionale e Miur per un concorso nazionale che premi i migliori studenti degli istituti superiori. Il presidente del locale Panathlon Paolo Pasquali, ha consegnato virtualmente una ’Palestra vita’ all’Anffas di Massa Carrara, vincitrice di un progetto di sport inclusivo indetto nell’ambito di Sport e salute. Il premio è stato ritirato dalla consigliera Anffas Luciana Roselli e prevede la realizzazione di una palestra vita con postazioni per esercizi all’aperto che verrà donata ad Anffas da Panathlon Italia e sarà installata nella sede di via Castellaro a Carrara. Presentati anche i nuovi soci Davide Lazzaroni per la scherma e Fabio Galleni per il ciclismo. Panathlon presente anche allo Sport city day, la manifestazione che si è tenuta in 140 città italiane e che a Carrara ha visto il sodalizio motore e promotore.

Presente sul campo con passeggiate con joilette nei sentieri della Padula con i giovani di Anffas e con gli animatori di Cai montagna terapia ed in piazza Alberica con uno stand promozionale, il Panathlon ha voluto dare un segnale forte.

