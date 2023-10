Premio nazionale delle arti . Il Miur incorona l’Accademia

L’Accademia di belle arti è stata scelta come sede per ospitare il Premio nazionale delle arti del Miur, giunto alla sua diciassettesima edizione. La premiazione si svolgerà venerdì 1 dicembre alle 9,30 al teatro degli Animosi. Attesi centinaia di studenti, i docenti di 33 Accademie italiane e la ministra dell’università e della ricerca Anna Maria Bernini. Il concorso del Ministero che quest’anno si intitola ‘Visioni di design - progetti dal futuro’, vedrà premiare i migliori progetti presentati dagli studenti del sistema Afam (le istituzioni dell’alta formazione artistica e musicale) per le sezioni arti figurative, digitali e scenografiche e la sottosezione restauro, che sono circa seicento. Si tratta di progetti sviluppati a partire dal tema ‘cultura materiale – cultura dei materiali’.

Il Premio nazionale delle arti è un premio annuale diretto a studentesse e studenti di Conservatori e Accademie di belle arti. Lo promuove il Miur (direzione generale per lo studente), per promuovere lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore, sostenere la formazione artistica e promuovere l’eccellenza degli studenti nel campo delle arti. La scorsa edizione è stata ospitata e coordinata dall’Accademia di belle arti di Lecce, e aveva visto la partecipazione degli studenti carraresi. L’intera Accademia di belle arti di Carrara sta lavorando per organizzare questo importante premio, e vedrà la creazione di una scenografia e di una regia ad hoc, studiata e realizzata da docenti e studenti. Il miglior progetto sarà giudicato da una giuria (scelta dal Miur) e formata da autorevoli personalità che operano nell’ambito del design. In questo caso da Demetrio Paparoni, una delle voci più autorevoli nel panorama della critica dell’arte, Paolo Bolpagni, storico dell’arte, critico e curatore italiano e dal critico d’arte e curatore Antonio Grulli. La premiazione del Pna al teatro degli Animosi sarà trasmessa in diretta video. Per venerdì 30 novembre, invece, l’Accademia sta lavorando per allestire uno spettacolo nei laboratori di scultura di Monterosso per la compagnia di Virgilio Sieni, che sarà il momento culminante della premiazione.

"Il ministero ha scelto la nostra Accademia per ospitare il premio Pna – spiega il vice direttore dell’ateneo delle belle arti cittadine Luciano Massari – come realtà virtuosa. Stiamo preparando la scenografia per il teatro Animosi, che ospiterà la premiazione". Ma non è tutto l’Accademia di Carrara sta lavorando anche per un progetto del Pnrr. "Siamo il capofila di un progetto del Pnrr da sei milioni di euro – aggiunge Massari –, a cui hanno aderito 15 Accademie e sei università italiane. Questo a dimostrazione di come Carrara sia un’eccellenza e sia in grado di fare proposte di alto livello grazie alla programmazione, riuscendo a proporre progetti e grandi eventi. Essere capofila del progetto dimostra come la nostra Accademia sia riuscita a presentare un progetto di alto profilo".

Un progetto di alto profilo di cui il vice direttore Massari non vuole svelare ulteriori dettagli, ma che già si preannuncia come un qualcosa che riuscirà a portare ancora più in alto il nome e l’eccellenza dell’Accademia di belle arti di Carrara.

Alessandra Poggi