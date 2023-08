Premio Mercurio Rea in concerto

Gran finale stasera per il Premio Mercurio d’argento. Con un ospite d’eccezione, Danilo Rea (nella foto). L’appuntamento è per stasera alle 21.30 in piazza Aranci con “Cinema Song - Canzoni nel cinema“, progetto musicale di Rea. Si tratta di un evento di assoluta unicità nel panorama musicale italiano: un viaggio emozionante alla riscoperta delle grandi canzoni legate al cinema di ieri e di oggi.

Danilo Rea da vita a un percorso musicale inedito e unico nel suo genere. Dai leggendari anni Trenta, stagione d’oro del film musicale americano, attraverso le canzoni del cinema francese, fino al cinema italiano. Durante la serata finale, sarà effettuata la premiazione del vincitore del concorso riservato ai compositori emergenti con la prestigiosa statuetta del Mercurio realizzata dalla Fonderia D’Arte Massimo Del Chiaro di Pietrasanta. Info: [email protected] o 349 55 49 536