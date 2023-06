Premio Maresciallo Ciro Siciliano "Rappresenta la nostra storia"

Pace, giustizia, libertà, democrazia: un coro di bambini, bambine, ragazzi e ragazze per celebrare la 16esima edizione del premio “Maresciallo Ciro Siciliano Forno 13 giugno 1944-2023“ promosso dall’associazione Eventi sul Frigido in una sala della Resistenza gremita, luogo simbolo per la memoria della città di Massa. Tanti i premi, anche speciali tra cui quello assegnato a Leonardo Bertugelli della classe I BL del Linguistico Pascoli nella memoria del nonno Gino Beghini, sopravvissuto ai campi nazisti e deceduto "per un’altra guerra: il Covid".

Racconti, poesie, memorie, riflessioni e disegni per non dimenticare quello che è stato ieri con una proiezione di pace sul futuro. Un premio che rappresenta la storia, "un appuntamento fisso che ha elementi di straordinarietà per questo pubblico – ha sottolineato il consigliere regionale, Giacomo Bugliani - Tra tutti gli eventi che facciamo sul territorio per la memoria questo ha un valore importante ovvero l’investimento sulle nuove generazioni. Questo pubblico che rappresenta gli uomini e le donne di domani è la conferma più vera di quanto sia importante il valore della memoria. Una giornata di valori e grandi ideali anche nell’istituzione del premio bontà, il sentimento più bello del vivere umano". Entusiasmo e commozione anche da parte della vice presidente della Provincia, Elisabetta Sordi, che ha ringraziato l’associazione Eventi sul Frigido. Diciassette sono state le classi per oltre un centinaio di alunni e alunne delle scuole di ogni ordine e grado che hanno portando un importante contributo alla memoria. Ha portato il saluto del sindaco Persiani il consigliere Matteo Bertucci il quale ha ricordato che "uno dei metodi per affrontare temi scottanti è l’aver ideato questo premio. Il male chiamiamolo col suo nome: è stato il nazifascismo".

Si è rivolto ai ragazzi il tenente Pastore: "Quella sera il 13 giugno 1944 Ciro siciliano non si è tirato indietro e oggi voi avete fatto lo stesso nel portare avanti il suo ricordo e valori di pace e democrazia". Per l’Arma erano presenti anche il luogotenente De Santis e l’appuntato Lorenzetti. Ha preso parola anche la vice presidente dell’associazione Eventi sul Frigido, la collega Angela Maria Fruzzetti, che da 16 anni porta avanti questo premio quale veicolo di trasmissione della memoria alle giovani generazioni: "Oltre 2.500 ragazzi in questi anni hanno lavorato a questo premio e continuiamo a coltivare semi di memoria". Una festa, dunque, per alunni e alunne, docenti e genitori, per le autorità presenti.

La targa famiglia Siciliano è andata alla scuola di Bedizzano. Sono stati assegnati premi importanti della Regione Toscana, del Comune di Massa, delle associazioni Anpi, Anvcg, Ancdg, Fivl, Accademia Apuana della Pace, Confimpresa. Il premio Bontà Maestro Giuseppe Fruzzetti, alla 7 edizione, è andato alla scuola di Forno. Un saluto anche dal "nonno" Oliviero Bigini, presidente onorario dell’Anpi. Ha condotto Alessandra Berti con musiche di Massimo Montaldi, letture di Nedda Mariotti Giromella. In sala, la mostra dei 16 manifesti delle precedenti edizioni che sarà riproposta a Forno il 13 giugno.