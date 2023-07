Premio Lunezia, iscrizioni entro sabato Nuove proposte dedicato a cantautori e band

Pochi giorni ancora per iscriversi al Premio Lunezia Nuove proposte 2023. Il termine per aderire esclusivamente online è prorogato alla mezzanotte di sabato. Vale per cantautori e band, i semifinalisti prescelti saranno convocati entro il 15 luglio per le audizioni del 23 luglio al ‘Jazz&Image’ di Roma. Per le categorie ‘Autori di testo’ e ‘Canzoni sostenibili’ il termine avrà un limite, ma non prima del 30 settembre, per determinare i finalisti di queste sezioni nella serata finale alla Spezia, prevista al Teatro Civico tra il 20 e il 30 ottobre. La manifestazione, ideata da Stefano De Martino, nacque ad Aulla, in piazza Cavour, nel 1997, vide Fabrizio De André e Fernanda Pivano dare il via a un evento storico, che ha portato in Lunigiana big amatissimi. Poi lo spostamento inatteso nel Comune di Carrara, fino al ritorno ad Aulla, alcuni anni fa. Dal 2001 ha aperto una sezione, Nuove proposte: occasione per i giovani di entrare nel mondo della musica. Novità per questa stagione: Sony Music Publishing si impegna con un contratto editoriale per uno degli 8 finalisti, nonché nella collaborazione per un contratto discografico. La sede romana vedrà la presenza di operatori e produttori tra il pubblico e nel comitato d’ascolto. Per info: www.premiolunezia.it.