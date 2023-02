Il prestigioso Premio Lunezia è stato consegnato ieri, durante il Festival di Sanremo, ai due vincitori: i Coma_Cose. I due artisti sono stati premiati da Stefano De Martino, Patron della rassegna battezzata 28 anni fa da Fernanda Pivano e Fabrizio De André, nella sala stampa del Casinò di Sanremo. Il riconoscimento ai Coma_Cose per il brano “L’addio” è stato motivato con queste parole dal Patron De Martino: "’L’addio’ è un testo dai delicati intenti, con raffinati passi lirici e un messaggio semplice e commovente. Ma ‘L’addio’ è anche una canzone dall’attesa energia musical-letteraria. ‘L’addio’ nel suo concetto inverso, un impegno laico, per non farlo mai valere. ‘L’addio’ come gesto salvifico, per ritrovarsi nonostante tutto".