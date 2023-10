Premio Lunezia con omaggio a Toto Cutugno

Tappa finale del Premio Lunezia alla Spezia. Domani alle 21.30 al Teatro Civico l’ultimo atto della rassegna musical letteraria ideata da Stefano De Martino. Conduzione affidata a Savino Zaba, grandi ospiti come Sophie and the Giants, Max Pezzali, Sergio Caputo. Un evento reso possibile grazie al sostegno del Comune di Spezia che rinnova il sodalizio con il Comune di Aulla. La kermesse approda alla Spezia dopo l’appuntamento romano, con sullo sfondo il Colosseo e l’appuntamento estivo ad Aulla, con un cast degno dei più grandi eventi europei e una finale nuove proposte esposta a un contratto con Sony Music Publishing, l’attuale rotazione radiofonica dei finalisti su Rai Iso Radio e nuovi lavori per uno speciale Rai a fine anno. Fulcro della serata le esibizioni dei finalisti delle nuove proposte che concorrono al Premio. Ma saliranno sul palco anche altri ospiti di rilievo. Si potrà commemorare Toto Cutugno, grazie alla voce del figlio Nico che intonerà un brano dedicato al padre. Tra gli ospiti Edoardo de Angelis, critico e storico della canzone. La manifestazione, ideata da Stefano De Martino, nacque ad Aulla nel 1997, vide Fabrizio De André e Fernanda Pivano dare il via a un evento storico, che ha portato in Lunigiana big amati dall’intero pubblico come Vasco Rossi, Ligabue, Francesco Renga e tanti altri. Poi lo spostamento inatteso nel Comune di Carrara, fino al ritorno ad Aulla, alcuni anni fa. Dal 2001 c’è una sezione, Nuove proposte, dedicata ai musicisti e compositori di testi di qualunque nazionalità, con opere solo in lingua italiana. Per i giovani un’occasione per entrare nel mondo della musica. L’evento è gratuito, sarà possibile ritirare i biglietti, fino a 4 ciascuno, al botteghino del Teatro Civico. Info: 0187 727521 o [email protected].