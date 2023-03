Premio Lunezia apre la sezione ‘Autori di testi’

Non solo cantanti al Premio Lunezia che ha aperto la sezione Autori di testo, ed ha affidato la direzione artistica al critico Roberto Benvenuto e al suo team. Il Premio è aperto a persone di tutte le età e nazionalità, il materiale da proporre all’organizzazione, e che verrà sottoposto alla valutazione della commissione, dovrà essere composto da due testi inediti, la commissione riserverà attenzione al contenuto letterario, poetico o originale dei testi presentati. Il numero dei partecipanti alle serate conclusive del Premio Lunezia nuove proposte, per quanto riguarda il premio Autori di testi, sarà definito in base al materiale pervenuto e alla qualità dello stesso. Gli ammessi alla kermesse finale del “Lunezia” verranno contattati dall’oganizzazione a preselezioni concluse. La vincitrice del 2022 ha ottenuto borsa di studio al C.e.t. di Mogol che ha come direttore artistico Roberto Benvenuto. Durante le serate conclusive del Premio i finalisti potranno assistere all’interpretazione della lirica da loro presentata da parte di attori professionisti. Tutte le informazione sono sul sito www.premiolunezia.it.