Premio Insieme ad Angelo Michele Russo della Pro loco Catagnina

E’ andato ad Angelo Michele Russo, presidente della Pro loco Catagnina, il Premio Insieme, consegnato da Daniele Tarantino, presidente di Confimpresa e associazione Insieme. Russo da 10 anni opera per la riqualificazione della zona industriale e, ad oggi, ha ottenuto il riconoscimento di oltre un centinaio di aziende. "Sono loro che mi hanno cercato – spiega –. Non è decoroso ricevere ospiti e acquirenti in un’area ridotta a discarica. Come è vero che lo sporco chiama sporco, succede anche il contrario: pulito chiama pulito. Da una all’altra le aziende si sono sensibilizzate alla buona immagine e come Pro loco, dopo interventi radicali di pulizia, continuiamo nell’opera di manutenzione". Russo iniziò nel 2013 con la prima pulizia di via Catagnina e via Bordigona, che all’epoca erano ridotte a pattumiera: ci vollero le ruspe per rimuovere i mucchi di rifiuti. Per un anno lavorò come Comitato poi nel 2014 fondò la Pro loco Catagnina. Oggi la situazione è cambiata: si attraversa una zona industriale decorosa e tanti punti sono stati oggetto di abbellimento, con il murale posto all’uscita dell’autostrada, le aiuole verdi lungo l’asta di via Oliveti che ospitano il monumento alla ’Sciarpa rosa contro il cancro’ e, più a valle, il monumento alla ’Panchina rossa’ contro la violenza sulle donne.