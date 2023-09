Premio Il Gioiello Tra poesia e vino

Ultimi giorni per partecipare al premio letterario ’Candia-Il Gioello’, tradizionale appuntamento autunnale con la poesia sulle colline apuane, giunto alla 39ª edizione. Il premio si articola in due sezioni: sezione A, poesia in lingua italiana, e B, poesia a tema ’Uva e vino’ in lingua o dialetto con traduzione. Il premio ha il patrocinio di Regione, Provincia, Comune, Coldiretti e Confimpresa. Gli elaborati vanno presentati entro il 15 settembre, la premiazione si terrà in occasione del convivio sociale domenica 12 novembre alle 12,30 nella sede del Club Giovello in via San Lorenzo. Informazioni allo 0585 830039 o 328 8878041.