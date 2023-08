Premio Franco Borghetti Svelati i nomi della giuria

Quindici giurati per il Premio Franco Borghetti. Il comitato Pro Torano ha reso noti i componenti della giuria popolare che dovranno scegliere l’artista vincitore della quarta edizione del premio intitolato al fondatore di ’Torano notte e giorno’. Lo scorso anno il premio era stato assegnato allo scultore di Carrara, Michele Monfroni. Fanno parte della giuria, oltre al presidente del Comitato Pro Torano, Aldo Canesi, rappresentanti del mondo istituzionale, imprenditoriale e civile: Maria Cristina Tenerani, Nicola Giannotti, Paolo Pasquali, Frenk Franchini, Raffaella Cappelli, Maria Iva Pellegrini, Gian Vincenzo Passeggia, Gian Carlo Pardini, Claudia Borgioli, Jacopo Nicoli, Margherita Ruggiero, Sandra Da Prato, Cosimo Bergamo e Raffaele Borghetti.

Chiamati a rivisitare in chiave contemporanea il paese dei Balocchi nato dall’immaginazione di Carlo Collodi, sono gli 25 artisti selezionati dalla curatrice Emma Castè per la venticinquesima edizione della rassegna di arte contemporanea in corso fino al 13 agosto che si contendono il prestigioso riconoscimento. In gara ci sono Achille Pardini, Alessio Palmieri, Alice Lombardi, Carmen Bertacchi, Claudia Pino, Elena Bartorello, Elisa Bagnone, Giacomo Borzoni, Gionni Attuoni, Graziano Guiso, Ilaria Adrastea Bertagnini, Larissa Tedde, Lisa Cei, Luciana Bertaccini, Manola Caribotti, Maria E Elisabetta Cori, Michele Bertellotti, Michele Monfroni, Zicchimarghe, Paolo Noto, Pierangela Massolo, Sara Lombardi, Silvana Pianadei, Stefano Siani, Vittoria Angela Romei. L’ingresso al paese è libero.

La venticinquesima edizione è promossa con il contributo del Comune di Carrara e della Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara con il patrocinio del Consiglio della Regione, Provincia, Ambiente e Cave amministrazione. A Torano la fiaba di Pinocchio rivive con la lettura contemporanea della opere di 25 artisti e con le colorate installazioni dei paesani che hanno ambientato tra piazzette, vicoli, aie e fondi la storia del burattino più famoso del mondo. Un tuffo nell’infanzia per gli adulti, un viaggio divertente per i più piccoli. Per informazioni c’è la pagina ufficiale Facebook ’ ToranoNotteEGiorno’ o scrivere a torano[email protected]