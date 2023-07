Premio di poesia Aronte In ricordo di Enzo Marco

La diciottesima edizione del premio di poesia Aronte organizzato da Ada Carrara Fosdinovo è stata ricca di emozioni. Una cerimonia nel giardino di Casa Pellini, dietro la torre di Castruccio ad Avenza, segnata in particolare dal commosso ricordo di Enzo Marco Diamanti, poeta e scrittore molto amato e stimato in città, scomparso in un tragico incidente stradale pochi giorni fa. A ricordarlo, trattenendo a stento le lacrime, è stata la presidente Laura Menconi: "Ha sempre creduto in questo concorso di poesia e voleva che lo aprissimo ai giovani per tramandare i dialetti locali. Ha sempre partecipato a tutte le edizioni, firmandosi con degli pseudonimi per non farsi riconoscere dalla giuria. Per questo la giuria all’unanimità oggi ha deciso di conferirgli il premio alla carriera del concorso Aronte, per le sue opere e per il contributo che ha sempre dato alla diffusione del dialetto, per la sua capacità di leggere e raccontare la città. Inoltre la giuria ha deciso che alla prossima edizione del concorso Aronte la sezione dedicata ai poeti in erba, ai ragazzi delle scuole, sarà intitolata proprio a Enzo Marco Diamanti".

La figlia, con un videomessaggio da Roma, ha ricordato il padre e ringraziato Ada e il concorso per il riconoscimento, ed è stata letta una delle ultime poesie scritte da Enzo Marco. La cerimonia è proseguita poi con la consegna degli attestati e dei premi ai primi classificati davanti al presidente della Provincia, Gianni Lorenzetti, l’assessore Moreno Lorenzini, l’assessore di Fosdinovo Antonio Moriconi, il segretario della Uil area nord Toscana, Franco Borghini, la segretaria Uil Pensionati, Annalisa Nocentini, Patrizia Bartolini, coordinatrice regionale Ada, Giancarlo Leorin, segretario Stu Massa Carrara. Nella sezione poeti in erba attestati per la Classe VC della scuola Fossola Gentili e alla IIB della primaria Marconi. Per i singoli autori nella stessa categoria premi agli studenti del Gentileschi: Laura Scarzella, Ilaria Orlandi, Nicola Fruzzetti, Gabriele Lilliu, Francesca Bacci. Nella categoria storica del concorso, quella dedicata ai dialetti carraresi, attestati a Tonina Tessa, Ugo Ganapini, Enrico Giovanni Elidio Piastria, Franco Menconi e Marco Roberto Dalle Mura. Terzo classificato Mauro Gregori, al secondo posto Maria Antonietta Di Maria, vince Giorgio Valdettari. Poesia in lingua italiana: menzione speciale a Marina Buffa. Terzo classificato Mauro Gregori, secondo Giovanni Leorin e vincitore Stefano Peressini. I premi, donati da Adoc Toscana Nord, sono stati realizzati dall’artista Beatrice Muracchioli che durante la cerimonia ha esposto alcune delle sue opere dedicate al mare che hanno composto una spiaggia e un pontile immaginario nel giardino di Casa Pellini.