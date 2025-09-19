Premio De Andrè Di Dio Masa e Cinus sul podio

Il Musicantiere di Alessandro Di Dio Masa si conferma fucina inesauribile di talenti, sfiorando la vittoria nella finale nazionale della 24esima edizione del Premio Fabrizio De Andrè. Andato in scena a Roma nella piazza dedicata proprio al cantautore genovese, il premio è uno dei riconoscimenti più prestigiosi dedicati alla canzone d’autore italiana. Tra i protagonisti di quest’anno, la Toscana si è distinta grazie alla voce intensa della lucchese Cinus e al lavoro del produttore e manager discografico carrarese, anima del Musicantiere, scuola di musica tra le più consolidate della nostra provincia. La vera novità di questa edizione è stata l’introduzione dello scouting regionale, affidato a operatori musicali locali con l’obiettivo di valorizzare i talenti emergenti direttamente dai territori. Per la Toscana, la direttrice artistica Luisa Melis ha scelto proprio Di Dio Masa, che ha selezionato dieci cantautori presentati dal vivo alla commissione nazionale.

La fase regionale si è svolta a Marina di Carrara, in piazza Menconi, durante la finale del Festival delle Alpi Apuane lo scorso luglio. Un’iniziativa promossa dagli assessori Gea Dazzi e Lara Benfatto che ha rinsaldato il legame tra la città e la musica d’autore, come sottolineato proprio dall’assessore alla Cultura, che ha espresso la volontà di ospitare già dalla prossima edizione lo scouting toscano nella simbolica piazza De André a Carrara, a testimonianza del profondo legame tra Faber e la città apuana. Tra i dieci artisti toscani selezionati, la commissione ha scelto Cinus, che con il brano ’Cagliostro’, prodotto e arrangiato da Di Dio Masa, ha convinto pubblico e giuria. Dopo la semifinale di Isernia, l’artista è arrivata alla finale romana, entrando nella top ten nazionale e piazzandosi subito dopo il vincitore, il siciliano Claudio Covato. La giuria, presieduta da Dori Ghezzi, ha incluso musicisti, scrittori, giornalisti, critici e professionisti del settore, tutti concordi nel sottolineare l’alta qualità media delle esibizioni. "Meriterebbero di essere premiati tutti", ha detto Dori Ghezzi, parlando del significativo livello dei finalisti. Tra gli ospiti d’eccezione Antonio Rezza e Flavia Mastrella con ’Amistade’, spettacolo poetico-politico che recupera la dimensione sociale e narrativa tipica di De André. Presente anche l’attore Luca Marinelli – che ha interpretato il cantautore genovese nel biopic prodotto dalla Rai ’Principe libero’ (2018, regia di Luca Facchini) – premiato con la Targa Faber. Momento significativo anche l’arrivo sul palco di alcuni musicisti storici che suonarono con Faber, tra cui Mauro Pagani, Michele Ascolese e Giorgio Cordini, che si sono esibiti con ’Il testamento di Tito’, cantato proprio da Marinelli. Con quasi mille iscritti, il Premio De André conferma la sua importanza come vetrina per i nuovi talenti della musica italiana. Per Cinus e Di Dio Masa, l’approdo in finale è un importante traguardo artistico e professionale, oltre che un riconoscimento per il lavoro di squadra e la visione musicale portata avanti negli anni. Il Musicantiere si conferma così palestra di talenti, capace di offrire spazio e futuro alle nuove voci.