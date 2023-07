Premio “Città del libro“ Le emozioni maschili di Pellai conquistano pubblico e giuria

Al Premio Pontremoli città del libro e della famiglia ha vinto una storia in cui il protagonista non riesce a esprimere le proprie emozioni. Troverà approdo grazie a un potente antidoto familiare: l’arrivo della paternità. “La vita accade“ (Mondadori) di Alberto Pellai, medico, psicoterapeuta dell’età evolutiva e ricercatore al dipartimento di Scienze biomediche dell’Università degli Studi di Milano, si è aggiudicato la seconda edizione del Premio nato su iniziativa del Forum delle associazioni familiari, Comune di Pontremoli e Fondazione Città del Libro.

"L’ho scritto – ha detto l’autore – per mettere in scena un romanzo capace di descrivere il mondo interiore degli uomini, trasformando la loro solitudine e il silenzio in una vicenda universale. Ho raccontato la fatica emotiva che spesso accomuna noi uomini, attraverso le vicende di Paolo, la cui storia aiuta a comprendere come, chiudendo i conti col passato, si possa diventare persone risolte, compagni e padri migliori". Gli altri libri finalisti erano “Il paradiso è un posto con un vermentino in frigo – e altre cose che si avvicinano alla felicità“ di Roberto Botturi (Infinito), “Lascia splendere la tua meraviglia – Lettera ai nostri figli e a ogni bambino“ di Mickol Lopez e Daniele Marzano (Fabbri), “Io, mio padre e le formiche - Lettera ai ragazzi sui desideri e sul domani“ di Rosella Postorino (Salani), “Una piccola pace“ di Mattia Signorini (Feltrinelli), “Un nido di nebbia“ di Andrea Voglino e Ariel Vittori (Tunuè). "La famiglia è uno straordinario laboratorio di umanizzazione – ha detto il presidente del Forum Associazioni Familiari Adriano Bordignon – Questi libri ci raccontano gioie e dolori, fragilità e speranze che rendono unica ogni storia familiare". A presentare la manifestazione in piazza della Repubblica la giornalista Concita De Simone, madrina della serata l’attrice Beatrice Fazi. In platea la Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Roccella, il presidente dell’Istat Gian Carlo Blangiardo, Adriano Bordignon, il presidente della Regione Eugenio Giani, il vescovo della Diocesi di Massa Carrara Pontremoli Mario Vaccari, il giornalista Rai e presidente della giuria Francesco Giorgino, il sindaco Jacopo Ferri e il presidente della Fondazione Città del Libro Ignazio Landi. Il libro vincitore sarà presentato il 23 settembre a “Librixia“, la fiera del libro di Brescia, nell’ambito degli eventi di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023.

Natalino Benacci