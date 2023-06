Premio Ciro Siciliano L’impegno delle scuole sui valori di accoglienza tolleranza e generosità

Nel giorno della festa della Repubblica l’associazione culturale Eventi sul Frigido annuncia i risultati della XVI edizione del premio ’Maresciallo Ciro Siciliano-Pace giustizia libertà democrazia-Forno 13 giugno 1944-2023’, medaglia del presidente della Repubblica. Gli studenti partecipanti saranno premiati martedì prossimo, alle ore 17, nel cortile di Palazzo Ducale, dove verrà inaugurata la mostra dei manifesti vincitori delle 16 edizioni del premio. Manifesti che poi verranno esposti a Forno il 13 giugno, data dell’eccidio nazifascista, lungo via dei Campi, la strada che conduce al cimitero locale e che, in quella terribile giornata del 1944, accolse la popolazione di Forno rastrellata dalle truppe nazifasciste. Solo nel tardo pomeriggio la popolazione venne liberata mentre a valle, presso l’oratorio di Sant’Anna, si consumò la strage di 68 giovani, tra cui il maresciallo Ciro Siciliano, medaglia d’oro al merito civile. Prima di andare via tedeschi e fascisti misero a ferro e fuoco il paese. Siciliano, in licenza di convalescenza, affrontò "il comandante del contingente tedesco riuscendo a ottenere la liberazione di tutti gli anziani, donne, bambini e religiosi", come recita la motivazione. Sarà assegnato anche il premio ’Bontà-Maestro Giuseppe Fruzzetti’, compianto presidente e fondatore dell’associazione Eventi sul Frigido.

Interverranno Giacomo Bugliani, consigliere della Regione Toscana, Gianni Lorenzetti, presidente della Provincia, Francesco Persiani sindaco di Massa,Dino Oliviero Bigini, presidente onorario dell’Anpi, Paola Donati Siciliano per la famiglia del maresciallo, Vincenzo Genovese, referente dell’Usp Massa Carrara, Angela Maria Fruzzetti, vice presidente associazione Eventi sul Frigido. Condurrà l’artista Alessandra Berti con accompagnamento musicale di Massimo Montaldi. Il manifesto ufficiale dell’edizione 2023, che riporta il programma della cerimonia del 13 giugno e gli eventi collaterali, è stato realizzato con il disegno delle classi prima e seconda della primaria di Bedizzano.

Vediamo le scuole premiate: scuola Don Milani classe III B, docente Thomas Perfigli; scuola primaria Mazzini Bedizzano classi I e II insegnante Giovanna Meccheri, classe V insegnante Maura Fescina; scuola primaria ’Garosi’ di Forno classi IV e V insegnanti Liviana Casalini e Roberta Panzani; Liceo Classico Rossi III A, docente Rosaria Bonotti; Istituto Salvetti, docente Margherita Mazzarella; Liceo Linguistico Pascoli classe III BL, docente Irene Iacopetti; scuola Malaspina classi I C e III C docente Paola Biagioni; classe II C docente Federico Guidotti; scuola Suore figlie di Maria Missionarie classe V insegnanti Laura Manfredi, Manuela Farina; scuola di Casone classi III e V insegnanti Ercolina Grassi e Gina Chiarenza, classe IV insegnante Nicoletta Bernardini; scuola La Salle classe V insegnante Cristina Volontè.

Alla scuola di Forno, classi IV e V, è stato assegnato il Premio Bontà con la seguente motivazione: "Per i grandi valori inclusivi che hanno contraddistinto alunni e alunne nell’accoglienza, nella tolleranza e nella generosità".

Il premio Maresciallo Ciro Siciliano ha il patrocinio di Regione Toscana, Provincia Massa Carrara, Comune di Massa, Ufficio provinciale scolastico con la collaborazione della famiglia Siciliano e di Arma dei carabinieri, Anpi, Anvcg, Fivl, Anfcdg, Accademia Apuana della Pace, associazione culturale Insieme, Confimpresa, Carità è donarsi.