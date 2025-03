Premio Centurione, conto alla rovescia: "Iniziativa che crea valore culturale"

Torna domenica 18 maggio, dalle 17, per la quarta edizione il `Premio Centurione’ di Aulla. L’evento in cui vengono premiati scrittori e artisti della Lunigiana storica è stato presentato nel Media Center Sassoli di palazzo del Pegaso alla presenza della presidente della commissione cultura dell’assemblea legislativa toscana Cristina Giachi, il consigliere regionale Giacomo Bugliani e Marco Profili presidente della Pro Loco Città di Aulla.

"Gli organizzatori del premio - ha detto la presidente Giachi - fanno una cosa bella sollecitando la competizione letteraria. È uno spirito di condivisione importante, perché mettersi a disposizione esponendo sé stessi nella scrittura e condividere nella competizione il rischio di vincere o di perdere è un modo molto generoso di condividere la propria arte. Sono grata perché ogni volta che in un territorio o in un piccolo paese nasce un’iniziativa di questo tipo è un’occasione non soltanto per promuovere il territorio e le sue meraviglie ma anche di sollecitare attenzione, risposta emotiva e senso di appartenenza". Per il consigliere Giacomo Bugliani "il premio Centurione si sta imponendo non soltanto a livello provinciale a Massa-Carrara, ma in tutta la regione e sta diventando un appuntamento culturale fisso di estrema rilevanza. È ospitato in un palazzo che rappresenta la storia del comune di Aulla. Il palazzo Centurione è stato infatti la sede tanti anni fa del comune. Il premio è uno strumento importante attraverso il quale si valorizzano gli scrittori della Lunigiana storica. E’ un importante strumento di rinascita del territorio, credo che l’orgoglio dell’appartenenza e dell’identità lunigianese possa essere il primo grande passo per rendere giusto onore a questa terra. Una terra geograficamente marginale in Toscana, ma che merita una centralità diversa".