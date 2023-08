Premio Borghetti, il verdetto Gran chiusura a Torano

Gran finale nel borgo dei Balocchi per ’Torano notte e giorno’. La 25esima edizione della rassegna diffusa di arte, cultura e cibo promossa dal comitato per la direzione artistica di Emma Castè si avvia verso la conclusione. Ultimi giorni oggi e domani per passeggiare tra le piazzette, i vicoli curati ed i fondi quasi segreti contaminati dalle opere di 25 artisti e dalle installazioni realizzate dai volenterosi paesani che si sono ispirati alla fiaba di Pinocchio. Un viaggio artistico e contemporaneo nella narrativa Collodiana riletto e reinterpretato con uno sguardo all’attualità e alla cronaca. Dopo il bellissimo spettacolo pirotecnico offerto da Calacata Borghini che ha illuminato le cave di marmo e tenuto con il naso all’insù migliaia di persone, la kermesse è pronta per eleggere il vincitore della nona edizione del ’Premio Franco Borghetti’ intitolato ad uno dei padri fondatori della rassegna. Quindici i componenti della giuria che domani sceglieranno l’opera simbolo del 2023. In corsa ci sono Achille Pardini, Alessio Palmieri, Alice Lombardi, Carmen Bertacchi, Claudia Pino, Elena Bartorello, Elisa Bagnone, Giacomo Borzoni, Gionni Attuoni, Graziano Guiso, Ilaria Adrastea Bertagnini, Larissa Tedde, Lisa Cei, Luciana Bertaccini, Manola Caribotti, Maria e Elisabetta Cori, Michele Bertellotti, Michele Monfroni, Zicchimarghe, Paolo Noto, Pierangela Massolo, Sara Lombardi, Silvana Pianadei, Stefano Siani, Vittoria Angela Romei. La rassegna è promossa con il contributo del Comune e della Fondazione CrC con il patrocinio del consiglio della regione Toscana, Provincia, Ambiente Spa e Cave amministrazione.