Premio Avedisco a Jlenia per i traguardi in azienda

Jlenia Raisa, brillante professionista di Podenzana, alla 27ª edizione del Premio Nazionale Avedisco è stata premiata per gli importanti traguardi e successi ottenuti negli anni con l’azienda Forever Living Products Italy, dove lavora da quando era appena diciottenne. Grazie alla sua tenacia e determinazione, Jlenia (Diamond Sapphire Manager) è diventata una vera leader per il suo team e non solo. L’evento, presentato da Giorgio Mastrota, si è tenuto nel lussuoso Hotel Meliá a Milano. Avedisco, associazione Vendite Dirette Servizio Consumatori, ha premiato i migliori incaricati alla vendita degli associati.