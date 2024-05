Premio alle sagre virtuose. Contributo della Diocesi per l’ambiente e le tipicità

Promuovere sagre parrocchiali rispettose dell’ambiente, attraverso l’uso di materiali biodegradabili o compostabili e la riduzione degli sprechi alimentari e della plastica, nonchè la promozione del consumo di prodotti tipici della tradizione locale. E’ stato pubblicato il bando ’Sagra più SOStenibile’, l’iniziativa promossa dalla Pastorale sociale e del lavoro della Diocesi, dalla Caritas diocesana e dal Progetto Policoro, che intende rappresentare un passo avanti importante verso la consapevolezza ambientale e la promozione di uno stile di vita sostenibile. Il bando è stato pubblicato il 10 maggio scorso, mentre il termine per la presentazione dei progetti è fissato al prossimo 10 giugno. E’ necessario per le parrocchie, al momento dell’iscrizione, presentare contestualmente alle informazioni richieste, un progetto di miglioramento o di aggiornamento di strumentazione, metodologie, materiali utilizzati per la sagra o in parrocchia, che sia di impatto per una gestione più ecosostenibile. Il progetto della sagra vincitrice sarà poi valutato dalla commissione e, in caso rispetti i requisiti, finanziato. Ricordiamo che sono numerose, e anche le più importanti, le sagre organizzate nella nostra provincia dalle parrocchie, soprattutto quelle ’storiche’ dei paesi in occasione delle feste del patrono.

Queste le tipologie di intervento ammesse:  miglioramenti nella strumentazione della sagra: acquisto di posate, stoviglie e macchinari finalizzati a ridurre l’impatto ambientale della sagra per gli anni a venire.  Interventi necessari per la parrocchia: installazione di luci a led interne o esterne, con particolare attenzione all’aspetto ambientale.  Interventi a carattere pastorale-educativo: pulizia di spazi oratoriali e non, destinati all’utilizzo della parrocchia per attività ricreative o catechesi. Tra i contenuti obbligatori del progetto la necessità di presentare un preventivo di spesa dettagliato e la pianificazione temporale necessaria per l’avvio e il completamento del progetto. Il contributo sarà pari a 5000 euro e verrà erogato dalla Diocesi al vincitore

"In un periodo in cui l’impatto ambientale delle attività umane è attentamente monitorato – dice Alessandro Conti, direttore della Pastorale sociale – iniziative come queste cercano di ridurre gli sprechi e migliorare l’impatto ambientale promuovendo buone pratiche che possono essere adottate a livello individuale e collettivo. L’aspetto fondamentale da cogliere è la possibilità per le comunità parrocchiali di progettare insieme e avviare dei processi volti alla salvaguardia della nostra casa comune".