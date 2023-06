Premio a ’Le larderie’ E’ tra i ’Grandi salumi’

Importante riconoscimento per Le Larderie di Gino Battella: nell’ambito di Top Italian Food & Wine, l’azienda apuana è stata infatti premiata e inserita nella guida Grandi Salumi 2023 che Gambero Rosso torna a proporre dopo l’edizione del 2014. Con 168 aziende e 402 salumi recensiti, la guida è il punto di arrivo di un lungo lavoro di scouting e di squadra: degustazioni alla cieca, redazione dei testi, informatizzazione dei dati.

Nel corso dei ’blind test’ sono stati assaggiati centinaia di prodotti a base di carni trasformate provenienti da tutta Italia. La storica azienda di Gino Battella ha ottenuto il massimo punteggio (Le “tre fette” Gambero Rosso) e menzione di eccellenza per il lardo ed il guanciale di Colonnata. Una grande soddisfazione anche per Confartigianato Imprese Massa Carrara Lunigiana: "Siamo felici per il risultato conseguito da questa nostra storica azienda associata – ha commentato il responsabile delle categorie Luciano Franchi - i prodotti delle Larderie Battella sono conosciuti e apprezzati in tutto il mondo. È un’azienda di piccole dimensioni che è rimasta artigianale presidiando la qualità nella scelta e nella lavorazione delle carni e conciliando sempre tradizione e innovazione sia al fine di offrire eccellenza e qualità uniche sia per la tutela del prodotto made in Italy contro la concorrenza sleale di prodotti italian sounding cioè di prodotti che sono solamente delle imitazioni delle nostre eccellenze enogastronomiche".