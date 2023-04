"Premi alle aziende che hanno già assunto"

Il consigliere 5 Stelle Matteo Martinelli interviene sul regolamento che prevede l’aumento delle quantità scavabili in cambio di posti di lavori: "Si sta prendendo in giro la città – scrive –. Le norme premiano gli imprenditori che già hanno assunto personale tra la metà del 2019 e la metà del 2021. La primalità sarà rivolta anche alle aziende che hanno già assunto, con buona pace dei disoccupati, dei sindacati e del principio che dovrebbe reggere il regolamento. La presa in giro della sindaca coinvolge anche l’ambiente. Il regolamento doveva essere un’occasione per continuare ad affrontare le problematiche ambientali e paesaggistiche che stanno a monte, completando il lavoro già iniziato dall’amministrazione De Pasquale con i Piani attuativi dei bacini estrattivi. Si poteva, anzi, si doveva, legare l’aumento delle quantità scavabili alla realizzazione di progetti seri in ambito ambientale e paesaggistico come la sistemazione di quei ravaneti che non insistono nelle aree di cava o il ripristino di cave dismesse. La scelta della Arrighi è stata invece quella di puntare tutto sull’occupazione dei lavoratori, per giunta retroattiva, senza andare a scomodare gli industriali sui temi ambientali o paesaggistici".