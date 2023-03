Prefetto in carcere I progetti di recupero

Gradita visita alla casa di reclusione da parte del rappresentante del governo territoriale. Ieri mattina il prefetto Guido Aprea, accompagnato dal questore, Raffaele Cavallo e dai comandanti provinciali dell’Arma dei carabinieri e della guardia di finanza, colonnello Americo Di Pirro e colonnello Gabriele Di Guglielmo, si è recato in visita alla casa di reclusione di Massa, dove è stato accolto dal direttore della struttura, Maria Cristina Bigi, e dal comandante della polizia penitenziaria, commissario capo Amalia Cucca.

Nel corso della richiamata visita, il Prefetto ha potuto apprezzare le attività predisposte dalla direzione della struttura finalizzate alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato, in particolare tutte quelle iniziative di “impresa sociale” che permettono l’apprendimento e lo sviluppo professionale in vista di una futura attività lavorativa. È stata particolarmente apprezzata, altresì, l’attenzione che la direzione della struttura ha rivolto ai rapporti familiari degli ospiti, con la predisposizione di apposite aree e di strutture dedicate al tempo libero, in particolare per la cura dei rapporti genitoriali.

Al termine della visita, il Prefetto e il direttore della casa di reclusione hanno convenuto sull’opportunità di programmare delle iniziative coinvolgendo gli ospiti della struttura, in un’ottica di pieno reinserimento.