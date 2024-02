Precisazioni di Poste italiane

In riferimento alle recenti segnalazioni, Poste Italiane informa i cittadini di Fivizzano "che l’ufficio postale di appoggio, quello di Monzone, è riservato alla clientela esclusivamente per le operazioni che non possono essere svolte in circolarità, come il ritiro della corrispondenza in giacenza e del blocchetto di assegni per i correntisti".

"Per qualsiasi altra operazione i cittadini possono rivolgersi presso qualunque ufficio postale comprese le nove sedi del territorio comunale. L’azienda ricorda infine che per evitare inutili attese è sempre possibile prenotare l’appuntamento agli sportelli attraverso i suoi canali digitali fra cui l’app Ufficio Postale, il numero whatsapp e il sito poste.it".