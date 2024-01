Pranzo solidale con sindaco e vescovo per “Peter Pan”

Salone parrocchiale al completo domenica alla chiesa della Madonna Del Pianto a Castagnola in occasione del pranzo di beneficenza organizzato dall’associazione La Palma a sostegno delle attività dell’organizzazione di volontariato Peter Pan. Un’iniziativa che ha visto la presenza del vescovo Mario Vaccari, del sindaco Francesco Persiani e degli assessori Roberto Acerbo e Francesco Mangiaracina e il parroco don Carlo Alberto Tongiani. Oltre una settantina di persone hanno partecipato al pranzo per dare un contributo all’associazione nata nel 1994 a Roma e che qui ancora opera per dare un aiuto alle famiglie dei bambini malati di cancro che hanno bisogno di cure specifiche nelle strutture sanitarie della capitale offrendo una casa ai piccoli e ai loro familiari per il tempo delle cure e dei controlli.

Una grande soddisfazione per il presidente dell’associazione La Palma, Marco Battistini, la buona riuscita dell’iniziativa che contribuirà a realizzare una ludoteca e la nuova cucina per la sede dell’associazione. "E’ stata anche un’occasione – conclude – per la nostra neonata associazione di Castagnola di conoscere meglio le istituzioni del territorio con cui speriamo di collaborare al meglio per il bene del paese".