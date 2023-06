Potenziati acquedotto e fognature Mulazzo, interventi per tre miliioni

Tre milioni di euro per il Comune di Mulazzo. Il sindaco Claudio Novoa ha incontrato il presidente di Gaia, Vincenzo Colle, che ha illustrato gli investimenti già realizzati e quelli previsti sul territorio comunale. Erano presenti anche Riccardo Gussoni, vice sindaco, Emanuele Rocchiccioli, responsabile del servizio acquedotto della Lunigiana di Gaia, e Diego Malatesta del servizio ingegneria del gestore idrico. Molti i lavori previsti, soprattutto in vista delle opere che verranno realizzate nel comune finanziate parzialmente dai fondi europei del Pnrr. "L’amministrazione – ha esordito Colle – beneficerà dei fondi Pnrr per la ristrutturazione della rete idrica del comune, con un investimento complessivo di circa 3 milioni di euro. Gaia è risultata vincitrice di bandi che consentono di contribuire al rinnovamento delle reti, traguardi importanti per l’azienda e soprattutto per i cittadini che possono vedere migliorato il servizio".

"Oltre agli interventi sull’acquedotto – ha proseguito Colle – a Mulazzo sono previste opere importanti per la depurazione come i lavori di ampliamento del depuratore di Groppoli per un investimento di quasi 200 mila euro e un potenziamento del depuratore di Mulazzo capoluogo, per circa 320 mila euro. Ulteriori 700mila euro sono previsti per le estensioni fognarie nella zona Arpiola. Su tutto il territorio Gaia sta investendo con sempre maggiore forza, come ci dicono anche i dati dell’ultimo bilancio: lo scorso anno abbiamo realizzato 43 milioni di investimenti, il 60 per cento in più rispetto all’anno precedente. Questa tendenza è confermata nel Comune di Mulazzo e nel resto della Lunigiana dove abbiamo avviato numerosi investimenti, con l’obiettivo di valorizzare un’area dalle grandi tradizioni e dall’elevata vocazione turistica".

"E’ stato un incontro utile – ha aggiunto Novoa – abbiamo approfondito tutto il lavoro fatto nel corso dei mesi. Gli interventi che ci sono stati presentati non sono solo estesi dal punto di vista territoriale, porteranno benefici a tutte le utenze comunali, in termini di acquedotto e di fognatura, solo molto importanti anche dal punto di vista economico. Abbiamo anche parlato di temi importanti come il trattamento degli scarichi, che affronteremo, in sinergia con il gestore, collegando le fognature di Mulazzo al depuratore di Arpiola, che nel contempo sarà potenziato. Mi preme precisare, infine, che per quanto concerne Mulazzo capoluogo, l’amministrazione ha richiesto al gestore una possibile soluzione per risolvere le criticità che si riscontrano nella parte alta del paese".