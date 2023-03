Posti per l’estate Torna l’open day

E’ iniziata la ‘caccia’ al personale per la stagione estiva e ora tantissimi degli annunci pubblicati anche sul portale dei Centri per l’impiego della Toscana sono dedicati proprio a questo settore. Per provare a snellire le procedure e agevolare l’incontro fra la domanda e l’offerta di lavoro, i Centri per l’impiego della provincia hanno organizzato un ’open day’ per martedì 14 marzo dedicato alle professioni tipiche delle attività stagionali. Come in altre occasioni, per impiantisti e altre figure ricercate dalle aziende del territorio, gli operatori del servizio imprese nelle tre sedi del Centro per l’impiego saranno disponibili a colloquiare con gli utenti interessati, nonché ad acquisirne candidature e curriculum. I profili richiesti sono vari: cuochi, pizzaioli, aiuto cuochi, camerieri di sala o ai piani, receptionist, manutentori e tuttofare. Le sedi del Centro per l’impiego di Massa (viale della Stazione), Carrara (viale XX Settembre) e Aulla (via Pisacane) saranno aperti dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17. Le offerte sono consultabili anche sul portale dei Centri raggiungibile all’indirizzo https:lavoro.regione.toscana.itToscanaLavoro, dove è possibile prendere visione dettagliata delle proposte e anche candidarsi, dopo aver effettuato la registrazione, in particolare per le offerte che prevedono la preselezione da parte degli sportelli del Centro per l’impiego.

Ma ci sono anche proposte attive dirette da parte delle aziende che forniscono all’interno dell’annuncio le modalità con cui candidarsi, senza passare dalla preselezione. Fra queste una delle principali che ha iniziato le selezioni per la stagione estiva è il Beach Club Versilia di Montignoso che sta cercando diverse figure professionali: 15 hostess, 10 barman, 15 camerieri, 7 cassieri, 10 camerieri di ristorante, 2 hostess o steward per la spiaggia e 3 bagnini. Alcuni profili riguardano lo stabilimento balneare, altri l’attività discoteca e notturna. Per candidarsi, inviare curriculum a [email protected]