Posti per impiegati e magazzinieri Il Centro per l'impiego di Massa Carrara ha pubblicato diverse offerte di lavoro, tra cui 15 magazzinieri, 1 impiegato nel settore dell'abbigliamento, 5 addetti all'accoglienza, 1 operaio specializzato, 1 giardiniere e 1 impiegato amministrativo-contabile. Per maggiori informazioni e candidature, visitare il sito https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro.