Posti di lavoro in alberghi ristoranti e campeggi

1 COMMIS DI CUCINA. Per stagione estiva si ricerca commis di cucina per supporto alle figure di livello superiore e al responsabile di brigata. E’ preferibile esperienza Possibilità di proroga contratto stagionale. Contratto di lavoro a tempo determinato con orario full time. Sede Massa. Telefono 348 8407572, email [email protected]

1 TUTTOFARE. Per la stagione estiva Camping Dal Pino ricerca tuttofare, manutentore per la propria struttura. Richiesta esperienza. Contratto di lavoro a tempo determinato con orario full time. Sede Massa. Per maggiori informazioni e candidature scrivere all’indirizzo di posta elettronica [email protected]

1 CAMERIERE. Si ricerca cameriera di sala per Albergo Ristorante località San Carlo. Lavoro serale indicativamente dalle 18. Gradita esperienza precedente. Periodo di lavoro: da maggio a fine settembre, tempo determinato con orario part time. Richiesto possesso mezzo per raggiungere il posto di lavoro. Per informazioni e candidature, telefono 328 4655543, indirizzo email [email protected]