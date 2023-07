Posteggi, si paga la sosta Previsti gli stalli blu anche sul litorale Rivoluzione in centro

di Daniele Rosi

Posteggi a pagamento in arrivo a Marina e stalli bianchi pronti per il centro. Una revisione del piano sosta che coinvolga sia la città che la costa. Tanti gli argomenti affrontati ieri nella commissione Urbanistica presieduta da Augusto Castelli, in un confronto in cui si è parlato soprattutto di uno dei temi tra i più sentiti dalla cittadinanza: la carenza di parcheggi liberi in centro città. Proprio da questo appello è nata l’idea di individuare alcune zone che possano perciò diventare gratuite, togliendo alcuni stalli blu a pagamento. A questo però si aggiunge anche l’idea di inserire a Marina di Carrara nella zona costiera un’area a pagamento. Per il momento si tratta solo di proposte, illustrate in commissione dall’assessore ai lavori pubblici Elena Guadagni insieme alla dirigente della polizia municipale Paola Micheletti e al responsabile della sosta di Nausicaa, Riccardo Tonini.

Proposte illustrate in commissione e su cui saranno fatti ulteriori aggiornamenti e approfondimenti prima di portare la delibera in consiglio comunale. Per quanto riguarda la situazione in città, le aree più redditizie di incasso per la sosta, come spiegato da Riccardo Tonini, sono sicuramente le piazze. Gli incassi globali degli ultimi anni arrivati dai parcheggi a pagamento raccontano di 514mila euro entrati nel 2021, 504mila euro nel 2022 e 229mila euro in questa prima metà del 2023. Sono nove gli ausiliari addetti al piano della sosta. Le zone su cui è stata posta l’attenzione del Comune per una eventuale trasformazione a parcheggio gratuito sono per adesso un paio. "A produrre poco incasso abbiamo viale Potrignano perché è una zona più defilata – ha commentato Tonini – e anche la parte della via Carriona che scende giù fino al Ponte delle Lacrime".

In commissione si è poi discusso di stalli a pagamento a Marina, andando perciò ad adeguare la fascia costiera apuana a tutti gli altri centri balneari d’Italia. Argomento che era stato affrontato nel corso degli anni anche delle precedenti amministrazioni ma su cui non è mai stata presa alcuna decisione. "Da Ventimiglia alla Sicilia noi siamo l’unica zona costiera che non ha parcheggi a pagamento – ha spiegato l’assessore Guadagni – e mettere alcune aree blu nella fascia del litorale andrebbe anche a tutelare un certo tipo di turismo, che adesso trova tutto occupato. Si potrebbe iniziare in modo sperimentale con soste a pagamento, individuando zone perimetrate di un certo numero di posti".

L’assessore ha poi lanciato un appello alla cittadinanza ricordando come siano disponibili tre app per smartphone apposite per la sosta, soprattutto ‘Tap&Park’, che sono purtroppo poco pubblicizzate. Il Comune invita a utilizzarle.