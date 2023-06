Posteggi gratis, cultura e simposio La ricetta per il rilancio del centro

di Daniele Rosi

Restituire dignità al centro storico e arginare la progressiva desertificazione. Un argomento da anni sotto la lente, causa dello svuotamento della città storica in difficoltà, tra fondi vuoti e famiglie che si trasferiscono. Questi gli spunti di riflessione dell’incontro in Comune organizzato dalla Cna, referente Gino Angelo Lattanzi, insieme alla Camera di commercio e al Comune. Tanti i commercianti presenti per ascoltare e proporre idee, alcuni negozianti storici e altri più recenti. Nutrito anche il tavolo dei relatori, con la sindaca Serena Arrighi e l’assessore al Commercio Lara Benfatto; per la Cna il presidente Paolo Bedini, poi Elisabetta Norfini presidente turismo e commercio Cna, e Valter Tamburini presidente della Camera di commercio, Daniele Mocchi, ricercatore dell’Isr della Camera di commercio, e Gaetano Aiello docente di economia all’Università di Firenze. Tutti concordi sulla necessità di restituire a Carrara quei servizi che offriva un tempo.

Tanti gli interventi dei commercianti, a cui è stato chiesto di elencare i problemi riscontrati e i suggerimenti per una ripresa. Tra le proposte valorizzare l’Accademia e la scuola del marmo con l’indotto che ne deriverebbe, intercettare il turismo delle cave e dirottarlo in centro, migliorare le manifestazioni culturali, parcheggi gratuiti, ripristinare il simposio di scultura, perfezionare la comunicazione dell’offerta turistica con i social, recuperare il Politeama e il Monoblocco. Spunti a cui ha risposto la sindaca annunciando una commissione ad hoc sul tema. "Stiamo lavorando a un piano – ha spiegato la sindaca – per ripopolare la città. Vogliamo incentivare l’acquisto delle case grazie a mutui agevolati, ci confronteremo con le banche, oltre a creare finanziamenti per le ristrutturazioni. Dobbiamo attirare giovani coppie in città e stiamo individuando alcune aree da destinare a parchi per i bambini. Per i parcheggi due zone gratuite". Punta invece a "risorse per riutilizzare i fondi sfitti per recuperarli come studi d’arte ed incubatori di idee" la Cna che propone "agevolazioni e la centralità dell’Accademia e Museo del Marmo. La città come un grande campus universitario".

Intanto i numeri dell’Isr sul commercio in centro sono impietosi. Si sono perse 200 attività in dieci anni. Il dato allarmante è stato illustrato da Daniele Mocchi. La popolazione residente per la prima volta dal 1936 è scesa sotto i 60mila abitanti (59905 abitanti). E’ il peggior andamento tra tutti i Comuni più grandi tra La Spezia e Pisa. Lo svuotamento è avvenuto tra gli anni ’60 e ’80 con 13mila residenti che si sono spostati in periferia, Bonascola, Stadio, Fossone, Fossola e Nazzano. Aree che oggi hanno più abitanti del centro storico. Si registra un calo dei residenti, novità degli ultimi anni, sia per Marina che per Avenza, risultato del progressivo invecchiamento della popolazione. Andando poi nel dettaglio sul commercio locale, prendendo come riferimento i dieci anni dal 2011 al 2021, i dati certificano che ben 200 attività non esistono più. Di queste, un centinaio riguardano il settore della moda, suddiviso in negozi di abbigliamento, calzature e abbigliamento sportivo, e una cinquantina il settore alimentare. Sempre nei dieci anni di riferimento, le piccole imprese commerciali locali hanno perso la metà del fatturato. Nel 2022 il dato prosegue con ulteriori segni negativi. Crescono invece, sempre per un discorso di invecchiamento della popolazione, i negozi con attività legate ai servizi per gli anziani, come farmacie, parafarmacie e materiali ortopedici. In aumento i ristoranti, mentre in calo sono i bar. I commercianti di Carrara hanno un’età media di 54 anni, tra le più alte delle città vicine, e di questi, circa il 40 per cento ha deciso di cedere la propria attività entro il 2025 per mancanza di ricambio generazionale o perché scoraggiati dal futuro. Qualche dato anche sulla parte ricettiva e turistica, con la media annua di turisti che visitano le cave che si attesta sulle 33mila persone. Nel territorio comunale sono 74 le strutture ricettive, corrispondenti a 1450 posti letto.