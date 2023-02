Poste, l’ufficio riapre in anticipo dopo i lavori

Ha riaperto prima del previsto l’Ufficio postale di via Pirandello, chiuso dal 6 dicembre scorso per lavori di manutenzione straordinaria allo scopo di migliorare i servizi dell’accoglienza. Secondo i programmi dell’azienda il rinnovato ufficio avrebbe dovuto riaprire il 7 marzo, ma i lavori sono stati più veloci. La chiusura inizialmente prevedeva che l’utenza per la durata delle opere avrebbe dovuto utilizzare gli uffici postali periferici di Scorcetoli e Groppoli, ma poi su pressione dell’ente comunale e dei sindacati Poste ha deciso di inviare un ufficio mobile parcheggiato davanti alla sede. Ma i disagi ,soprattutto per i pensionati anziani non sono stati da poco soprattutto nei giorni di pioggia. Ora però l’ufficio postale è stato rinnovato nell’ambito del progetto “Polis. Casa dei servizi di cittadinanza digitale“, finanziato da 800 milioni del Pnrr per garantire l’accesso agli esercizi della Pubblica Amministrazione in tutto il territorio nazionale. "Il ripensamento degli spazi dell’ufficio postale di Pontremoli - afferma Poste Italiane - consentirà lo sviluppo di attività innovative con nuovi servizi della pubblica amministrazione a disposizione dei cittadini attraverso i canali digitali dell’azienda". Uno sportello unico dove i cittadini potranno richiedere numerosi servizi come carta di identità elettronica, passaporto, certificati di stato civile e anagrafici, autodichiarazioni di smarrimento, denuncia di detenzione e trasporto d’armi, richiesta riemissione di codice fiscale, estratto conto posizioni debitorie e non solo. La manutenzione non ha riguardato solo gli uffici postali ma anche gli spazi esterni. Accanto agli uffici postali inoltre sono state installate colonnine di ricarica e zone trasformate in spazi di co-working. Tutti gli ambienti sono interconnessi tra di loro e costituiscono un’unica rete digitalizzata e smart.