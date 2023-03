Posizioni più lontane tra Ricci ed Evangelisti

Alla fine, questa è la netta impressione, ognuno andrà avanti per conto suo: da una parte il Pd con Enzo Ricci e dall’altra l’ex parlamentare Fabio Evangelisti con le sue liste civiche e l’appoggio dei Verdi. I due candidati si sono parlati, anche con il diretto interessamento del segretario regionale Dem, Fossi, ma finora l’accordo non è stato trovato. Un ’post’ sui social di Evangelisti, che attaccava il Pd sulla mancata unione del centrosinistra, ha allontanato ancora di più le parti. Ricci infatti ha respinto questa accusa, mettendo a nudo anche le scelte e i desiderata delle altre forze e dei candidati del centrosinistra. Un centrosinistra, diviso in tanti pretendenti, che rischia nel quasi certo ballottaggio di trovarsi spettatore di un duello tutto a destra. C’è da dire che a ingarbugliare una vicenda già di per sé complicata ci sarà anche il voto disgiunto, vale a dire la possibilità di votare per una lista non collegata al candidato sindaco prescelto.