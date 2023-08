Portuale rischia di perdere una mano Grave incidente per un 50enne

Un altro incidente sul lavoro, questa volta al Porto di Marina di Carrara, nel varco di levante. Un uomo ha riportato un grave trauma da schiacciamento alla mano destra e una frattura alla tibia. Sono le 10 di ieri , nell’area portuale si stanno effettuando operazioni di movimentazione in banchina quando, per cause ancora tutte da chiarire, sembra che l’uomo sia rimasto con la mano sotto a un carrello elevatore. Sul posto l’ambulanza infiermierisca che ha trasportato il 50enne in codice rosso all’ospedale di Massa. Viste le condizioni dell’arto il malcapitato dovrà sottoporsi a un intervento di ricostruzione della mano in un centro specialistico. Sul posto anche la Capitaneria di Porto e il dipartimento di Prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro per effettuare tutte le indagini necessarie a ricostruire l’accaduto. Il carrarese è un dipendente della ditta Co.se.port che stava lavorando per la Fhp Holding, il terminalista operante in una delle tre banchine del porto. L’ultimo incidente, quello mortale, risale al 2 agosto quando un marittimo di 54 anni è caduto da 11 metri mentre si trovava su una nave nelle acque antistanti il porto. Sull’incidente di ieri commenta il segretario provinciale della Cgil, Nicola Del Vecchio e il segretario generale Filt Cgil, Enrico Manfredi. "Continua la scia di incidenti sul lavoro. Tra l’altro nel porto di Marina non è il primo di questo tipo. I numeri non sono degni di un paese civile, serve investire in sicurezza e prevenzione e avere chiaro che questi investimenti non debbano essere considerati un costo ma una necessità. Ci attiveremo chiedendo un incontro all’Autorità Portuale e alle imprese operanti all’interno del porto per confrontarci sugli interventi da mettere in campo. Bisogna rimettere al centro la persona, il suo diritto al lavoro che è inscindibile dalla tutela di salute e sicurezza, non sacrificabili sull’altare del profitto".

P.P.