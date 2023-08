Porto, via alla rivoluzione epocale "Vi spiego il nuovo piano regolatore... "

di Alfredo Marchetti

Un accesso al mare per il travel-lift (settore nautica), il raddoppio della banchina Taliercio per accogliere le crociere, la realizzazione di un’altra banchina a levante della Fiorillo. E ancora: la cessione dello spazio di svariati metri cubi nella zona ex simposio al Comune, il prolungamento del famoso ’pennello’ a ponente tanto contestato dagli ambientalisti per consentire alle navi pilota di avere un approdo utile da cui partire per le operazioni di accesso delle navi in porto, la razionalizzazione degli spazi, con il commerciale che non sarà più mischiato al turistico. Si preannuncia una vera e propria rivoluzione quella scritta nei centinaia di documenti redatti in questi mesi dall’Autorità portuale di sistema del Mar ligure orientale di Marina: il nuovo piano regolatore portuale, adottato dal comitato di gestione (formato da Autorità portuale, Comune di Carrara, Spezia, regioni Toscana e Liguria) a inizio agosto.

"Uno strumento – ha detto il presidente Mario Sommariva – che è atteso dalla città dal 1981. L’attuale piano è rimasto ancorato all’epoca, quando ancora non c’erano i fax. Oggi abbiamo pensato a un piano che ’armonizzerà’ tutti i soggetti all’interno dello scalo. Basti pensare che il commerciale avrà un suo ingresso da viale da Verrazzano, il turistico e la cantieristica da viale Colombo. Ciò vuol dire separare le funzioni; aprire al nuovo mercato crocieristico, utile volano per l’attività turistica e balneare; offrire alla cantieristica diffusa sul territorio uno sbocco al mare mediante il trave-lift. Un piano che è quanto mai necessario per l’economia dello scalo, ma soprattutto del territorio, basti pensare che l’indotto riceve 700 milioni di euro di entrate".

Un piano che, togliendo la differenza con la metratura dell’area ex simposio (circa 100mila metri quadri insieme a altri spazi), vedrà un ampliamento complessivo di circa 50mila metri quadri, tutti all’interno del porto, non oltre la foce del Carrione: una banchina nuova, l’ampliamento della Taliercio, un piazzale per il travel lift vicino al club Nautico (dove ora sono i pescatori), il raddoppio della Taliercio e il prolungamento del ’pennello’ adiacente (dove c’è la passeggiata).

Dopo l’adozione del piano a inizio agosto il Comitato di gestione ha dato mandato al segretario generale a trasmettere a settembre la delibera, unitamente agli elaborati allegati che costituiscono il piano adottato, corredato del Rapporto ambientale e della sintesi non tecnica, al Comune di Carrara e alla Regione Toscana, nonché al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per il parere sulla coerenza di quanto previsto con il Dpss e al Consiglio superiore dei lavori pubblici per il parere di competenza. In parallelo sarà inviata la Vas al ministero dell’Ambiente per le osservazioni.

L’iter prevede il ritorno della documentazione al comitato di gestione per eventuali richieste di approfondimenti, poi avverrà l’approvazione definitiva (probabilmente a metà del 2024). Il costo dell’operazione di aggirerà su centinaia di milioni di euro (sia pubblici che privati: potranno partecipare anche i privati dello scalo).

"Questo avverrà a settembre – ha proseguito Sommariva –, non perché abbiamo qualcosa da nascondere, ma perché desideriamo che gli enti competenti si prendano tutto il tempo necessario, ovvero 45 giorni (120 per il Mattm), per le osservazioni. Se avessimo mandato subito i documenti, circa 500 pagine, con le ferie e le feste, i diretti interessati si sarebbero trovati ’strozzati’ nei tempi’".