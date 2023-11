Porto, un passo avanti. Presentato a Roma il rapporto ambientale. Al via le osservazioni

Il Rapporto ambientale del nuovo Piano regolatore del porto è sul tavolo del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica (Mase). Dal 30 ottobre si è aperta in via ufficiale la procedura di consultazione pubblica: tutti, entro 45 giorni, possono inviare osservazioni al progetto, e le istituzioni a loro volta sono tenute a inviare i rispettivi pareri. E’ proprio il documento che solo pochi giorni fa era finito al centro della discussione nella commissione della Camera, grazie a un’interrogazione presentata dai parlamentari di Forza Italia. Era il 25 ottobre e la viceministro, Vannia Gava, aveva risposto che il ministero dell’Ambiente stava aspettando il Rapporto ambientale che ora è nelle mani del Mase ma è disponibile a tutti. Documenti corposi e complessi sotto il profilo tecnico, con tavole e studi che servono a valutare i possibili effetti dell’impatto ambientale del progetto di ampliamento e potenziamento dello scalo portuale di Carrara. Con questi documenti ora di dominio pubblico, di fatto l’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale comunica l’avvio della fase di consultazione per la procedura di Valutazione ambientale strategica del piano regolatore portuale del porto di Marina di Carrara.

La relativa istanza di Vas, con il rapporto preliminare, era stata presentata al ministero della Transizione Ecologica, ad oggi ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, a febbraio del 2022. Ci sono tutti gli studi, anche quelli dei possibili effetti sulle correnti e sui sedimenti. Tutto da studiare e valutare. Persino una stima dell’investimento complessivo previsto per costruire il futuro del porto di Marina di Carrara: 478,5 milioni di euro.

Un Piano regolatore portuale redatto "in attuazione del Piano strategico nazionale della portualità e della logistica e del documento di pianificazione strategica del sistema (DPSS) portuale del Mar Ligure Orientale", scrive nell’avviso pubblico l’Autorità, presieduta da Mario Sommariva, e continua: "Prevede ampliamenti infrastrutturali misurati e sostenibili che non vanno oltre la foce del torrente Carrione. Esso è stato calibrato con l’obiettivo di conseguire la crescita dei traffici e il conseguente incremento occupazionale tramite il mantenimento, seppure redistribuite e ottimizzate, delle quattro funzioni di fatto esistenti in porto, ovvero quella commerciale legata al traffico delle merci, e quelle crocieristica, cantieristica e diportistica, con dislocazione di queste ultime tre nella parte di ponente del porto, in modo tale che l’intero compendio commerciale che ne deriverà a levante sarà specializzato nei traffici già oggi esistenti nello scalo, con particolare riferimento alle rinfuse secche, al project cargo e alle merci unitizzate e non in modalità ro-ro".

Questo in sintesi. Entro 45 giorni, quindi si dovrebbe andare al 14 dicembre "chiunque può prendere visione della proposta di piano e del relativo rapporto ambientale e presentare le proprie osservazioni in forma scritta, in formato elettronico, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, indirizzandoli al ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica".

