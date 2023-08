"Porto, sviluppo positivo" Confartigianato dice sì al nuovo Piano regolatore "Più ricchezza per tutti"

"E’ necessario cambiare per andare avanti e costruire un futuro diverso a vantaggio di tutto il territorio: lo sviluppo del porto di Carrara, che prevede una riorganizzazione e armonizzazione funzionale senza ampliamento, sarà positivo non solo per lo scalo marittimo, i traffici merci e le crociere, e per lo stesso turismo balneare delle coste a sud, da Marina di Massa a Forte dei Marmi con interventi costanti di ripascimento e manutenzione della costa a cui contribuirà in prima fila la stessa Autorità portuale". Ne è certo il presidente di Confartigianato Massa Carrara Lunigiana, Sergio Chericoni, che analizza la situazione guardando alle prospettive future.

"La situazione è chiara: l’erosione c’è e continuerà. Il porto c’è e funzionerà ancora. Ma se riusciamo a far coincidere legittimi interessi e opportunità possiamo cambiare le cose". Il presidente di Confartigianato apprende con soddisfazione della prima adozione del Piano regolatore del porto di Marina di Carrara da parte del Comitato di Gestione nella seduta di mercoledì, necessario "alle nuove esigenze dello scalo e del territorio. Non dimentichiamoci che l’ultimo Piano regolatore risale al 1981. E’ cambiato il mondo da allora mentre il porto è rimasto imbrigliato nelle regole del passato. Nonostante ciò negli ultimi anni ha saputo rivitalizzarsi, mostrando capacità e potenzialità che però non siamo in grado di sfruttare. Sono cresciuti i traffici merci e le crociere, numeri da record mai visti in passato. La nautica, poi, come dimostrano i dati elaborati dall’Istituto studi e ricerche della Camera di Commercio Toscana Nord, sta generando fatturati incredibili anche se ancora manca uno strumento essenziale per fare il tanto atteso salto di qualità: la realizzazione del travel lift al porto di Carrara".

Ci sono margini importanti per distribuire ancora più ricchezza al territorio senza andare a creare nuovi impatti dannosi nelle coste a sud: "Non è un ampliamento – prosegue Chericoni – ma una riorganizzazione e armonizzazione funzionale con la città. La costruzione del pennello al piazzale Città di Massa in sponda destra del Carrione non andrà ad aumentare l’impatto del porto e l’allungamento della diga foranea per preservare l’ingresso non dovrebbe modificare l’attuale flusso delle correnti e quindi non dovrebbe peggiorare l’erosione né l’apporto di sabbie. E’ invece vero e certo che l’erosione continuerà anche senza il nuovo Piano regolatore". Il presidente di Confartigianato evidenzia infatti il cambio di rotta da parte dell’Autorità portuale che si è distinta "per una collaborazione sempre più attiva con il territorio. Ha portato l’Autorità portuale all’interno dell’assemblea dei soci del Consorzio Zia, ha rafforzato la movimentazione ferroviaria dalle aziende, sta portando avanti il Waterfront per un nuovo rapporto fra scalo e città: il lotto 4 è già partito e a breve inizieranno anche i numeri 1 e 2. E sull’erosione ha reso l’Autorità portuale promotrice di un dialogo proficuo con i Comuni di costa, la Regione e la Camera di Commercio Toscana Nord per andare a intervenire in maniera sinergica sull’erosione".

E’ qui che si concentra quindi l’analisi di Chericoni: "L’obiettivo è quello di trovare un accordo di ampio respiro che porti a realizzare un ripascimento strutturale della costa da sostenere nel tempo, grazie in particolare alle sabbie che devono essere dragate dall’imboccatura del porto di Carrara, con manutenzione costante e monitoraggio continuo degli effetti. Nessuno deve essere penalizzato ma tutte le economie devono muoversi".