Porto Ok della Regione ma con alcune riserve. Chiesti approfondimenti sull’erosione del litorale

Il Piano regolatore del porto di Marina di Carrara incassa il parere favorevole della giunta regionale. Non mancano però richieste di approfondimenti che arrivano soprattutto dagli uffici della Regione attraverso 5 documenti specifici che vanno ad analizzare gli aspetti su cui potrebbe impattare lo scalo del futuro ampliato verso la costa massese. Una delle verifiche più approfondite è quella del settore acqua, territorio e costa: "Non risultano valutati i possibili effetti del deficit sedimentario conseguente alla riduzione del trasporto solido potenziale medio annuo evidenziata dai progettisti in corrispondenza della limitata area d’influenza delle nuove opere. Infatti, la minor capacità di trasporto solido evidenziata in quest’area potrebbe determinare un minor volume di sedimenti a disposizione del flusso diretto verso Sud Est, favorendo un incremento di erosione sul litorale adiacente. In particolare, osservando i risultati dello studio, si evince che il trasporto potenziale dello stato di progetto, dopo aver subito una riduzione che è stata stimata tra 10.000 e 50.000 metri cubi all’anno, torna su valori simili allo stato attuale. Inoltre, va osservato anche che i possibili effetti sul litorale adiacente potrebbero essere aggravati dai fenomeni di richiamo dei sedimenti verso le nuove opere, ben visibili in occasione delle onde più alte".

Insomma, nei primi 500 metri a valle del porto il rischio di ulteriore erosione sembra essere confermato, più a sud per gli uffici della Regione il flusso dei sedimenti comunque è limitato: "Solo per una frazione tende a proseguire oltre la diga foranea del porto, consentendo solo parzialmente l’alimentazione della fascia litoranea posta sottoflutto al porto" per cui chiedono di "approfondire i possibili effetti indotti dalla nuova configurazione portuale sul litorale adiacente, completando le analisi condotte con una stima del deficit sedimentario indotto localmente dalla nuova configurazione portuale e dei possibili ulteriori effetti erosivi, eventualmente dovuti anche ai fenomeni di richiamo dei sedimenti verso la nuova imboccatura".

Inoltre chiedono al proponente di "predisporre un adeguato programma di attività di ripascimento del litorale finalizzato al contenimento dello squilibrio riconducibile alle opere in progetto ed alla gestione dell’interferenza dell’infrastruttura portuale con il trasporto solido litoraneo. A tal proposito, si raccomanda di considerare anche periodiche azioni di by-pass dalla struttura portuale, da concordare con le strutture regionali competenti, con cui spostare sottoflutto al porto anche i sedimenti che si accumulano alla radice della diga foranea, non riuscendo a oltrepassarla, oltre a possibili apporti di sedimenti esterni, al fine di mitigare gli effetti dello squilibrio indotto sul litorale adiacente" prevedendo anche ‘garanzie economiche’ per questi oneri aggiuntivi.

Richieste simili arrivano anche dal Genio Civile: "Individuare le azioni di mitigazione delle interferenze dell’ampliamento dell’infrastruttura portuale con la costa limitrofa, in relazione al ‘lieve incremento del pattern di erosione’ a sud del Carrione, per poche centinaia di metri anche con riferimento ad eventuali fenomeni erosivi e di scalzamento delle scogliere esistenti". Non solo. Il Genio Civile chiede anche di prendere in considerazione, in fase di progettazione, quello che prevede il Comune di Massa nel masterplan antierosione elaborato per il tratto dal Lavello al Frigido in fase di verifica di assoggettabilità a Valutazione di impatto ambientale. Infine anche la classificazione dei sedimenti marini da sottoporre a dragaggio "deve essere oggetto di riconoscimento giuridico da parte della Regione Toscana".