Porto, investimenti da record Opere per oltre 100 milioni Riflettori sul waterfront

Record di investimenti, oltre 100 milioni di euro, nei porti di Marina di Carrara e Spezia e un avanzo primario di gestione di 9 milioni di euro che testimonia capacità ed efficienza amministrativa dell’Ente. Il Comitato di Gestione dell’AdSP ha approvato il bilancio consuntivo 2022, che segnala come si siano riusciti a realizzare considerevoli investimenti in opere. Tra quelli più importanti l’intervento del Waterfront a Marina di Carrara. Circa metà degli investimenti sono finanziati con risorse dell’Ente, il restante con fondi ministeriali. Da sottolineare come le gare necessarie ad avviare gli interventi, finanziati dal PNRR, siano state tutte espletate nei termini e tempi previsti. Il 2022 evidenzia, inoltre, un avanzo primario di gestione (entrate correnti meno spese correnti) di circa 9 milioni. Risorse, sommate a quelle disponibili, che consentiranno di avviare gli importanti investimenti infrastrutturali previsti nel 2023 che cubano a 221 milioni di euro di cui 30 a carico di privati. Nel Comitato di gestione, il segretario generale Federica Montaresi ha presentato la relazione annuale in cui è stato evidenziato come, sia in termini di obiettivi individuati dal Piano operativo triennale, sia in termini di efficientamento organizzativo, l’AdSP anche quest’anno si sia dimostrata tra le realtà più attive del panorama nazionale: "E’ stato grazie allo sforzo corale se l’Ente nel 2022 si è caratterizzato soprattutto per avere aggiudicato tutte le gare relative agli interventi previsti dal PNRR, così come per avere portato a compimento tutti i procedimenti inerenti i progetti relativi al Green Port". Il bilancio ha ridotto il disavanzo d’amministrazione grazie all’ottimizzazione della capacità di spesa in investimenti, rendendo produttive le risorse pubbliche a bilancio per incrementare la competitività degli scali.