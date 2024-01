Porto, i Paladini confidano nello stop della Cultura

Piano regolatore del porto di Marina di Carrara, è troppo presto per cantar vittoria: i Paladini Apuoversiliesi lo fanno capire al presidente dell’Autorità portuale, Mario Sommariva. Perché per ora di approvazioni specifiche, sottolineano, non ce ne sono ma solo pareri di Regione e Comune. E l’approvazione da parte del ministero delle Infrastrutture, replicando direttamente a Sommariva, "questa è per coerenza con il Dpss. Ora sono altri i soggetti coinvolti e bisogna fare un distinguo fra approvazione e pareri – dice Orietta Colacicco, presidente dei Paladini -. Il presidente Sommariva non precisa che l’approvazione è successiva al parere della Commissione tecnica di verifica per la Valutazione di impatto ambientale del ministero dell’Ambiente, che può prescrivere correzioni, integrazioni. Vero è che dovremmo essere agli sgoccioli".

I tempi, per normativa, scadono 45 giorni dopo la data limite per la presentazione delle osservazioni al pubblico, incalzano i Paladini, quindi al 28 di gennaio. In tutto ciò, però, secondo Colacicco si trascura "il ruolo fondamentale del ministero della Cultura, dimenticandosi che il decreto che bocciò il progetto nel 2002 venne firmato dal ministro dell’ambiente Matteoli, di concerto con il ministro degli allora Beni Culturali".

E come anticipato da La Nazione, al tavolo del ministero dell’Ambiente è arrivato un importante contributo proprio dal ministero della Cultura. "Considera inadeguata la valutazione del rischio archeologico inserito nel piano dall’Autorità Portuale perché redatta, nel 2013, da professionista geologo", ritenuta non sufficiente e "chiede un’integrazione con uno studio archeologico con un rilievo strumentale dei fondali e la sovrapposizione su planimetria delle aree di intervento alle aree di indagine’. Tradotto – continua Colacicco - chiede che vengano i sommozzatori archeologi per andare a verificare che cosa c’è sotto, un’attività che può dare disturbo anche ora alle attività in porto o addirittura bloccarle almeno per un certo periodo. E va ricordato che quando si trova un reperto archeologico, si fermano gli scavi".

I Paladini, assieme alle associazioni rappresentative di cittadini, villeggianti, balneari e albergatori del territorio hanno scritto al ministero della Cultura per tenere alta l’attenzione. "Quindi non si può dire che si aspetta approvazione, può anche darsi che venga espresso parere contrario come nel 2002, o che vengano richiesti cambiamenti sostanziali" e concludono: "Sommariva ha detto che l’indotto del porto è di 1 miliardo, anche se nella nostra relazione generale, secondo dati della Camera di commercio e dell’Autorità stessa l’indotto risulta di 500 milioni. Ci fa piacere, visto che è stato commissionato uno studio, sia evidente che la sostenibilità deve essere declinata a livello ambientale, economico e sociale. Aspettiamo i verdetti".