Porto, gli ambientalisti non si fidano "Niente erosione? Vediamo le carte"

Il nuovo Piano regolatore del porto è stato adottato e dall’Autorità portuale si assicura che non ci saranno altre ripercussioni ambientali sul litorale apuano. Il Piano ora, prima di essere approvato, sarà reso pubblico per le eventuali osservazioni dei cittadini. Ma le parole del presidente dell’Autorità portualee Mario Sommariva fanno discutere. "Siamo ben lieti che il presidente Sommariva sia preoccupato, come noi, per l’erosione della spiaggia – sottolinea Orietta Colacicco a nome dei Paladini Apuoversiliesi –, come che sia convinto che il porto con il nuovo Piano regolatore diventerà una risorsa per combattere il fenomeno. Del resto Sommariva dispone del progetto, completo di disegni, specifiche tecniche, studi correntometrici, calcoli numerici, noi invece non vediamo nulla, malgrado abbiamo chiesto il progetto da anni. L’atto di fede è destinato a Dio. Noi speriamo che sia come dice il presidente, ma nostro dovere verso i nostri soci e sostenitori e verso il territorio è quello di tutelare, quindi prima guardiamo i documenti e li facciamo controllare e studiare dai nostri esperti. Se gli esperti diranno che l’erosione con i lavori potrebbe aumentare anche solo di una minima percentuale, ci opporremo con tutti i mezzi a nostra disposizione".

Ma ora cosa accadrà? "Attendiamo i documenti che devono essere pubblicati – continua Colacicco – poi scatteranno i termini di 45 giorni per inviare le osservazioni al Ministero dell’Ambiente, come richiede l’iter di Vas (Valutazione ambientale strategica), cui è sottoposto il nuovo Piano con procedura aperta il 7 febbraio 2022. Ma le osservazioni che qualunque cittadino, associazione, istituzione potrà inviare riguardano sì l’erosione, che investe balneari e le tante categorie economiche della catena turistica, ma anche altri aspetti, sollevati in fase di ’scoping’ dai soggetti ambientalmente competenti, quali l’inquinamento e quindi i rifiuti, e l’inquinamento acustico, per cui c’è anche già una vertenza per la situazione attuale a Marina di Carrara. Inoltre insiste sempre un rischio idrogeologico a Marina di Carrara alla foce del torrente Carrione".

Insomma, sarà battaglia? "Se é logico che l’Autorità portuale vada avanti – conclude la presidente dei Paladini – altrettanto noi dobbiamo essere coerenti, guardare le carte ed esprimere osservazioni com’è previsto. Non capiamo invece che cosa voglia dire il presidente Sommariva quando asserisce che “ci sarà tempo e modo di fornire documentazione e chiarire ogni elemento utile in chiave tecnica”, perché il progetto da pubblicare deve essere completo di tutti i documenti. Comunque tornando al punto il problema è sotto gli occhi di tutti, basta guardare le foto del bagno Europa, a Ronchi, degli anni ‘80 e quelle del 1 agosto di quest’anno con una spiaggia di 160 metri ridotta a 20. E non c’è praticamente più niente davanti alla Torre Fiat e alla Don Gnocchi. Bisogna fare presto. Del resto, come l’anno scorso ci ha detto il professor Carlo Cottarelli, ci sono le tasse ’pigouviane’, che si impongono a chi con la sua attività può danneggiare qualcun altro. II porto quindi avrebbe già dovuto pagare da anni i danni provocati. Ora non credo che voglia e possa pagarne di più di quanto già dovrebbe. Come credo che amministratori e politici vorranno approfondire, sapendo bene che il futuro del territorio apuoversiliese è anche loro responsabilità".