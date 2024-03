Porto e Piano regolatore. Erosione e balneazione:: "Gli studi e i modelli escludono conseguenze"

Sono pronte le risposte dell’Autorità Portuale alle osservazioni presentate sia dagli enti competenti sia da cittadini e associazioni sul Piano regolatore del Porto, in fase di valutazione al Ministero dell’ambiente. Ogni punto viene analizzato fase per fase nelle schede di sintesi e servirà un lavoro certosino da parte di tutti gli uffici per arrivare, se possibile, a una sintesi. Un punto è chiaro: in linea di principio l’Autorità Portuale difende il lavoro fatto e basta vedere alcune delle controdeduzioni per capire la situazione.

Partiamo per esempio dalle risposte al Comune di Massa che si concentrano su tre punti chiave ossia erosione, effetti sulla balneazione (per i quali è stato chiesto un parere alla Capitaneria) e impatti sulla foce del Lavello. Partiamo dagli eventuali effetti erosivi prodotti. L’Autorità Portuale conferma "i risultati delle modellazioni numeriche condotte e precisamente che a partire dal ’transetto 12’ si esaurisce l’influenza attribuibile alle nuove opere; nella relazione è stato erroneamente trascritto ‘500 metri’ quale distanza sottoflutto oltre la quale si può ritenere esaurita l’influenza del prolugamento della diga sopraflutto prevista. In ogni caso l’interferenza sulla morfodinamica litoranea riconducibile alla presenza anche delle sole attuali opere foranee del porto si esaurisce entro il transetto 15 ovvero entro circa 3,5 chilometri dall’attuale diga sottoflutto".

In merito al possibile allagamento delle aree interessate da divieto permanente di balneazione associate al porto di Marina di Carrara, "nell’ambito di un confronto sulla specifica osservazione, la Capitaneria di Porto ha chiarito che non esiste una correlazione diretta fra il prolungamento verso levante di circa 450 metri della diga foranea attuale secondo la configurazione proposta nel Prp, per geometria del canale di accesso al porto, e l’estensione dell’attuale limite di balneazione. Di conseguenza, l’AdSP ha sottoposto formalmente la questione alla Capitaneria di Porto, allo scopo di acquisire un parere ufficiale sull’argomento, che sarà prontamente trasmesso al Mase non appena acquisito".

Infine in merito all’osservazione sulla possibile riduzione del deflusso in uscita dalla foce del fosso Lavello correlata alle opere del Prp, la controdeduzione evidenzia che "tutti gli studi specialistici condotti, in particolare la modellistica applicata esclude l’insorgere di specifiche interferenze delle nuove opere foranee previste dal Prp sull’apparato di foce del Lavello che attualmente è contraddistinto da due pennelli di ’armatura’. In merito a questo aspetto si osserva che essi hanno una conformazione nella configurazione attuale tale da condizionare la funzionalità idraulica dello sbocco a mare (in particolare quello di ponente con assetto planimetrico di estremità ’ricurvo’). Inoltre la morfologia in essere dell’apparato di foce del canale di bonifica noto come fosso Lavello nonché della limitrofa fascia litoranea non lascia presupporre alcuna possibile interferenza riconducibile alle opere foranee del porto".

Fra.Sco.