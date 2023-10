Porto e ambiente, il ministro attende la relazione. L’erosione all’attenzione del Parlamento

"Il ministero è in attesa di ricevere dall’Autorità proponente il rapporto ambientale, sulla base del quale potrà esprimersi in merito a quanto rappresentato tenendo conto delle osservazioni che perverranno dagli enti coinvolti e dal pubblico". Così la viceministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Vannia Gava, ha risposto all’interrogazione presentata in commissione dai deputati Piergiorgio Cortelazzo, Chiara Tenerini e Luca Squeri di Forza Italia sul futuro del porto di Marina di Carrara, nella seduta del 25 ottobre. I tre parlamentari nella loro interrogazione mettevano in evidenza il problema dell’erosione costiera nel tratto apuoversiliese "sulla costa che parte da Marina di Carrara ed arriva a Viareggio, si è sviluppata a partire dalla realizzazione del porto di Marina di Carrara negli anni ‘30" e hanno ripercorso lo sviluppo del fenomeno erosivo, dalla Partaccia per arrivare poi a Marina di Massa, Ronchi, Poveromo e anche a Vittoria Apuana.

"Nel 2022 l’erosione è arrivata al pontile di Forte dei Marmi e dal 2023 si notano scalini addirittura davanti al bagno Costanza, che è al confine con Marina di Pietrasanta. La preoccupazione è altissima e condivisa da tutte le categorie economiche – incalzano - e i proprietari temono molto perché le case, nella costa Apuana, hanno subito una svalutazione addirittura del 30%". I deputati evidenziano anche gli scarsi effetti delle varie misure di mitigazione attuate, dalle scogliere ai pennelli passando pure per i geotubi. Una situazione precaria, sottolineano, in cui si pensa "di ampliare un porto che deve considerarsi l’artefice dell’erosione. Oggi sarebbe in discussione un progetto di ampliamento del porto che comprende 50mila metri quadri di lavori, una nuova banchina, l’allargamento di un’altra, il prolungamento della diga foranea, il raddoppio del piazzale Città di Massa. Progetto che al momento appare privo di misure di mitigazione dei rischi delle coste limitrofe".

La vice Vannia Gava nella sua risposta ha evidenziato l’importanza strategica del porto, a livello nazionale e regionale, "conseguenza della vocazione commerciale, connessa alla movimentazione sia di materiali lapidei naturali, di cui risulta essere il principale scalo al mondo, sia della componentistica industriale. Tra le caratteristiche strutturali, si segnala la profondità dei fondali, la presenza di sistemi di movimentazione delle merci, e la prossimità di infrastrutture di collegamento molto efficienti, compreso un nodo ferroviario che ne incrementa la sostenibilità ambientale. Lo scorso anno, i traffici commerciali nel porto sono risultati in netto aumento. Lo scalo, inoltre, accoglie un approdo turistico e, di recente, anche l’accesso di navi da crociera, grazie alla felice collocazione tra la Versilia, le Cinque Terre e le città d’arte toscane". Caratteristiche che indicano un potenziale "incremento delle sue attività" ma, e qui arriva il limite, "qualsiasi considerazione di natura economica od occupazionale non può prescindere dal rispetto dei parametri ambientali". L’istanza di scoping per la Valutazione ambientale strategica si è conclusa con un rapporto che definisce i contenuti da includere nel futuro rapporto ambientale comprese "le osservazioni sulla morfodinamica costiera. Gli studi previsti a supporto delle previsioni di allungamento e di modifica delle opere portuali dovranno consentire di valutarne la sostenibilità, tenuto conto delle recenti tendenze evolutive, del deficit sedimentario a cui è soggetto il litorale, nonché delle finalità delle attività di progettazione e di realizzazione dei lavori in corso, volte a ripristinare il trasporto solido longitudinale e a ridurre il deficit esistente". E ora il ministero è in attesa del rapporto ambientale per giudicare nel merito.

Francesco Scolaro