Porto a gonfie vele. Traffici in salita

Ottimi i numeri che contraddistinguono il primo quadrimestre delle movimentazioni del porto. Numeri confortanti ma non per il trasporto via mare del materiale lapideo. Nel primo trimestre sono statemovimentate 1.263.179 tonnellate di general cargo (+5,6%), di cui 444.051 tonnellate (+2,7%) di merce containerizzata, che ha fatto registrare una movimentazione di 33.111 teu (+3,3%). Ma cresce anche il traffico RoRo, che impenna del +9,2%, con 638.590 tonnellate di merce, 16.594 unità trasportate (+8,1%), a cui si aggiungono 180.538 tonnellate di traffico break bulk (+1,1%). Di segno negativo, invece, le rinfuse solide, ferme a 245.994 tonnellate (-35%), che hanno condizionato il risultato finale del porto, il cui traffico complessivo è ammontato a 1.509.173 tonnellate (-4,1%), e inciso anche sulla flessione del trasporto ferroviario (-39,7%), con 97 treni effettuati e 60mila tonnellate di merce trasportata (-41,5%). In crescita anche i numeri di Spezia: +10,8% del general cargo, con 3.526.932 tonnellate di merce trainato dal traffico container, incrementato a sua volta del +7,4%, circa 380.000 teu. "Il porto di Marina prosegue il suo virtuoso cammino di crescita nei settori del break bulk, del project cargo e del cabotaggio nazionale, con il forte sviluppo delle linee con la Sardegna – commenta il presidente dell’Autorità portuale Mario Sommariva –. Fa eccezione il traffico di lapideo per le opere marittime liguri che ha visto un avvio d’anno stentato, ma che già dal mese di aprile mostra importanti segnali di ripresa. Un sistema portuale in piena salute - conclude Sommariva –, soprattutto in grado di intercettare i cambiamenti ed essere sempre in condizione di promuovere innovazione ed efficienza".