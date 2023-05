Porte aperte, lo stadio è agibile La sindaca Arrighi firma l’ordinanza

Buone notizie per i tifosi della Carrarese calcio, che domani potranno assistere dal vivo alla sfida dei playoff tra Carrarese e Ancona, in programma per le 20,30. Dopo quasi cinque anni lo stadio riapre completamente le porte ai supporter giallo azzurri. Un traguardo atteso da centinaia di cittadini, che da anni lamentavano la necessità di tornare a vedere le partite in presenza. Finalmente i lavori di messa in sicurezza della tribuna sono stati ultimati e il settore torna a disposizione dei tifosi.

La riapertura è stata possibile grazie alla Carrarese Calcio, che ha anticipato all’amministrazione i 200mila euro necessari a completare l’opera di adeguamento. Oltre alla messa in sicurezza del settore i lavori allo stadio dei Marmi ’Quattro olimpionici azzurri’, hanno previsto la sostituzione di mille seggiolini, l’ampliamento del corridoio lato campo, quello che accompagna verso l’esterno della struttura, la costruzione di due varchi per l’accesso al campo in caso di emergenza, l’istallazione di parapetti certificati.

Di ieri la notizia ufficiale della riapertura: la sindaca Serena Arrighi ha firmato l’ordinanza di accesso per il pubblico, anche se dovrà nuovamente essere convocata la commissione provinciale Pubblico spettacolo per l’ok definitivo. "Si tratta di un provvedimento necessario a consentire la riapertura della tribuna in vista dell’esordio della Carrarese nei playoff, previsto per domenica sera – spiega la prima cittadina –. Provvedimento che ho deciso di prendere perché consapevole di quanto sia stato fatto in questi mesi. Dallo scorso dicembre a oggi, grazie alla collaborazione tra Comune e Carrarese calcio, che ha dimostrato quanto possa essere proficua la collaborazione tra pubblico e privato, sono stati avviati e conclusi tutti i lavori necessari alla messa in sicurezza delle tribune.

Gli ultimi collaudi sono terminati mercoledì pomeriggio e molto presto potrà essere convocata la commissione che avrà il compito di decretare ufficialmente la riapertura del settore. Sono però consapevole dell’importanza della partita di domenica per tutti i tifosi e per tutta la cittadinanza, per questo forte dei pareri di tutti i tecnici coinvolti e delle certificazioni che ci sono state rilasciate, ho scelto di firmare questa ordinanza. Ora l’auspicio è che i nostri azzurri domenica possano centrare la vittoria – conclude la sindaca Serena Arrighi – e continuare il loro cammino nei playoff".