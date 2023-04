Porte aperte all’arte Il comitato di Ricci si trasforma in galleria "La bellezza è un valore"

Il comitato elettorale di via Dante 1 apre alla bellezza, uno dei punti evidenziati nel programma elettorale del candidato sindaco di centro sinistra, Enzo Ricci. Otto artisti espongono nello ’spazio aperto’ che diventerà un contenitore di eventi culturali.

"Dobbiamo restituire alla comunità il valore della bellezza di Massa e si può fare anche attraverso l’arte. La cultura è anche motivo di sviluppo – ha aggiunto – Dobbiamo creare meccanismi attraverso i quali tutti coloro che hanno interesse possono esserne partecipi, dando vita a un humus che nel tempo diventa un sistema. Massa potrebbe diventare un centro, anche con contatti con musei, dove avviare un movimento che dia sviluppo culturale. Dobbiamo essere aperti e nella nuova amministrazione dobbiamo portare questo messaggio, consentendo alle persone che hanno voglia di fare la possibilità di esprimersi. Questo è il senso di un’amministrazione aperta. E già il fatto che un comitato elettorale offra una mostra è un segnale importante. Non credo che un simile evento lo propongano altri comitati – ha concluso Ricci – Credo sia la prima volta che lo spazio di un comitato elettorale si presti per accogliere artisti, pittori, scultori, poeti". Hanno introdotto la mostra Angela Maria Fruzzetti, candidata di "Massa è un’altra cosa" Enzo Ricci nuovo sindaco e la curatrice Luciana Bertaccini. Gli artisti: Rosanna Tongiani, Maria Grazia Colombo, Umberto Fruzzetti, Galeano Fruzzetti, Giorgio Rossi, Giacomo Rossi, Luciana Bertaccini, Michele Monfroni. E’ stato inoltre inaugurato il comitato per Enzo Ricci all’ex circolo la Quercia: resterà aperto tutti i giorni dalle 17 alle 19 fino al termine della campagna.

Oggi incontro con sindacato Cisal in via delle Pinete alle 14.30, poi all’Aima (associazione intercomunale massese anziani) in via Serchio Marina di Massa alle 16. “Le periferie abbandonate“ alla Verve Torre Marina alle 17, a San Vitale alle 19. Domani invece incontro a Marina di Massa su negozi e attività alle 9.30, poi a Resceto dalle 13. “Una città in salute“, camminata sul Monte di Pasta alle 15, incontro al Memorial per Simona alle 17 a Villa Bertelli Forte dei Marmi.