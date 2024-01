Porte aperte al nuovo centro sportivo: "Servirà sia Mulazzo che Villafranca. In estate il varo del campo da padel"

Da oggi si aprono ufficialmente le porte del nuovo centro sportivo lunigianese che offre una piscina e tre sale per karate, pesi e fitness. Un’altra iniziativa imprenditoriale che ha messo la sua bandierina in terra di Lunigiana e che si va ad aggiungere alle tante coraggiose volontà di mantenere vivo un territorio carico di risorse, che lotta contro il destino di marginalità delle aree interne. Il centro “Lunigiana Sport Village“ ospita una vasca da 17 metri per 6 metri con acqua riscaldata a 30 gradi per il nuoto libero controcorrente ma anche per poter effettuare corsi rivolti a bambini e di acquagym oltreché per i più anziani. Accanto alla piscina, al piano terra c’è la sala karate mentre al piano superiore, circa 1500 mq di palestra.

Due giorni di open day a dicembre ed oggi via alle attività: "Siamo stati molto contenti della presenza, nel giorno dell’inaugurazione, dei sindaci dei due Comuni, Claudio Novoa di Mulazzo e Filippo Bellesi di Villafranca. La struttura rimane ben visibile sulla strada, proprio a confine tra i due territori, a Groppoli ma a tre chilometri da Villafranca" spiega Simona Sarti. I protagonisti di questa impresa sono i quattro fratelli della famiglia Sarti, di Villafranca, Simona, Davide, Maria, Cristiano: hanno puntato il capannone ormai degradato che fino a dieci anni fa ospitava un mobilificio poi andato fallito, lo hanno acquistato nel 2021 e totalmente ristrutturato a proprie spese, costituendosi come associazione sportiva dilettantistica iscritta al Coni.

"E’ stato un percorso impegnativo che si è scontrato più volte con la burocrazia ma alla fine ce l’abbiamo fatta", spiega Simona Sarti. Il centro è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 21 ed il sabato mattina dalle 9 alle 12,mentre in orario estivo l’apertura si protrarrà fino alle 23, con ingresso in piscina preferibilmente su prenotazione almeno nelle ore pomeridiane dalle 17 in poi. Nessuna prenotazione per la zona fitness. In estate è attesa anche l’apertura del campo da padel. "Una nuova attrattiva che arricchisce il nostro territorio – ha dichiarato il sindaco Claudio Novoa – offrendo un servizio di qualità sia ai cittadini che ai turisti".

Entusiasta anche il sindaco di Villafranca, Filippo Bellesi, il quale si è detto pronto a scommettere sulle ricadute positive dell’attività dei concittadini villafranchesi per tutto il territorio lunigianese. Per ricevere ogni informazione utile è possibile telefonare ai numeri: 391.4952080, 351.7609780.

Michela Carlotti