Porte aperte al nido di Montignoso ‘Il Piacere’ incontra le famiglie

Porte aperte oggi, dalle 15.30, all’asilo nido “Il Piacere” di via Sforza 99 a Montignoso. Un Open day organizzato per permettere a tutte le famiglie interessate di visitare la scuola e conoscere l’istituto e le educatrici. "La scuola per l’infanzia – spiega l’assessora Giorgia Podestà – rappresenta un servizio fondamentale per l’educazione e il processo evolutivo dei nostri bambini. Siamo consapevoli dell’importanza della prima infanzia e dell’importanza di fornire un ambiente sicuro e stimolante per i nostri bambini e il nostro asilo nido comunale è il luogo ideale per i nostri piccoli, dove potranno socializzare, giocare e apprendere in un ambiente accogliente e protetto". Il bando, rivolto ai bimbi dai 12 ai 36 mesi di età, si può ritirare all’Ufficio Pubblica Istruzione ed è scaricabile dal sito web del Comune di Montignoso. Le domande dovranno essere redatte sull’apposito modulo e fatte pervenire al servizio Protocollo a mano, oppure inviate per pec all’indirizzo [email protected], entro il 30 aprile.